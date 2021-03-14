14 марта 2021, 14:23 В районе Марьинки снайпером боевиков был убит военный из Киевщины (16)

Восточный Вариант 2021.03.14 14:45

Во обстрела в районе Марьинки вследствие вражеского снайперского огня погиб украинский защитник из Киевщины. Об этом в сообщает Дмитровский сельский совет. Военнослужащий был родом из села Гуровщина, что на Киевщине. Погибшему военному было 30 лет. "В районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения.

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