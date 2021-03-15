Продолжают делать прививки. Власти Польши заявили, что не фиксируют проблем с вакциной AstraZeneca (400)

- Эксперты ВОЗ 16 марта обсудят безопасность вакцины AstraZeneca : УНИАН 23:47
- Германия и Франция приостановили использование вакцины AstraZeneca : УНИАН 23:47
- ЕМА не подтвердило связь случаев тромбоза и вакцины AstraZeneca : TK Media 23:46
- МОЗ не будет отказываться от вакцины AstraZeneca : Bigmir)net Новости 23:39
- Кипр, Словения и Португалия отказываются от вакцинации препаратом AstraZeneca : Фокус 23:34
- В Польше не фиксируют существенных побочных последствий применения вакцины AstraZeneca, - Минздрав РП : Цензор.Нет 23:32
- Кипр, Словения и Португалия отказываются от вакцинации препаратом AstraZeneca : MY.UA 23:31
- Еще рано отказываться: что говорят об AstraZeneca в "Слуге народа" : 24 канал 23:30
- Германия, Франция и Италия отказались от вакцины AstraZeneca : World News 23:27
- Степанов: Украина не планирует останавливать прививку вакциной AstraZeneca : DailyUA 23:25
- Степанов: Украина не планирует останавливать прививку вакциной AstraZeneca : ProNews 23:24
- В МОЗ назвали "фейком" сообщения об отказе стран ЕС от вакцины AstraZeneca : Вибори в Україні та світі 23:16
- Испания вслед за другими странами ЕС отказывается от вакцины AstraZeneca : Апостроф 23:15
- В ВОЗ заявили об отсутствии связи между смертями и вакциной AstraZeneca : НикВести 23:10
- Ещё три страны приостановили использование вакцины AstraZeneca : УНИАН 23:02
- "Мера предосторожности": еще четыре страны ЕС приостановили использование вакцины AstraZeneca : РБК-Україна 23:01
- Случаи тромбоза не связаны с вакцинацией препаратом AstraZeneca - ЕМА : 5 Канал 23:01
- Какие побочные эффекты вакцины от COVID-19 фиксируют в Украине : Луганский Радар 22:57
- Украинцы боятся: врачи рассказали, что бывает после прививки вакциной CoviShield : Вести-UA 22:54
- Степанов: Украина не планирует останавливать прививку вакциной AstraZeneca : Українські національні новини 22:47
- Связь между смертями и вакциной AstraZeneca отсутствует - ВОЗ : Вести.ua 22:45
- Эксперты ВОЗ завтра рассмотрят вопрос о безопасности вакцины AstraZeneca : ПрессОрг24 22:40
- ВОЗ созывает экстренное совещание на тему вакцины AstraZeneca завтра : Lenta.ua 22:38
- Украине пока рано отказываться от вакцины Covishield, - Корниенко : Фокус 22:34
- Продолжают делать прививки. Власти Польши заявили, что не фиксируют проблем с вакциной AstraZeneca : Новое Время 22:32
- Украине пока рано отказываться от вакцины Covishield, - Корниенко : MY.UA 22:31
- Три европейские страны приостанавливают использование COVID-вакцины AstraZeneca : Новости Ю 22:23
- ЕМА не подтвердило зависимость случаев тромбоза от вакцинации - Минздрав : Новости Ю 22:22
- 15.03.2021, 22:10 Ряд стран приостановили использование вакцины AstraZeneca : В Час Пик 22:16
- "Слуга народа" о вакцине Covishield: еще рано от нее отказываться : РБК-Україна 22:16
- Италия, Франция и Германия приостанавливают вакцинацию препаратом AstraZeneca : Местные вести 22:16
- Минздрав назвало фейком отказ стран ЕС от вакцинации AstraZeneca : RUpor.info 22:12
- "Мера предосторожности". Какие страны временно приостановили применение вакцины AstraZeneca и почему : Гордон 22:06
- Германия, Франция и Италия отказались от вакцины AstraZeneca : Хвиля 22:06
- Регулятор ЕС соберется вне очереди относительно вакцины AstraZeneca : Depo 22:03
- На вопрос безопасности вакцины AstraZeneca обратила внимание ВОЗ : ZN,UA 21:47
- В Польше не видят проблем с вакцинацией препаратом от AstraZeneca : Укринформ 21:47
- 15 марта, 2021, 21:32 В ВОЗ заявляют об отсутствии связи тромбоза с вакциной AstraZeneca : Західна iнформаційна корпорація 21:47
- Страны могут по-прежнему использовать вакцину AstraZeneca - ВОЗ : Новое Время 21:47
- Франция, Германия и Италия приостановили вакцинацию AstraZeneca : Вибори в Україні та світі 21:46
- В Польше не видят проблем с вакцинацией препаратом от AstraZeneca : MY.UA 21:46
- Сегодня, 21:31 В ВОЗ заявили, что между вакцинированием препаратом AstraZeneca и образованием тромбов нет никакой связи : ReplyUA.net 21:42
- Почти 20 стран приостановили вакцинацию АstraZeneca... : Голос Правди 21:42
- В ВОЗ проведут заседание по ситуации с вакциной AstraZeneca : Bigmir)net Новости 21:39