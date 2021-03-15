Продолжают делать прививки. Власти Польши заявили, что не фиксируют проблем с вакциной AstraZeneca (400)

Новое Время 2021.03.15 22:32

15 марта, 22:17 В Польши не фиксируют проблем с вакциной AstraZeneca (Фото: REUTERS/Dado Ruvic) Министр здравоохранения Польши Анджей Недзельский и его заместитель Вальдемар Краска заявили, что в стране не фиксируют существенных побочных последствий после вакцины AstraZeneca, поэтому не будут отказываться от ее применения. Об этом сообщает Reuters. "В некоторых странах указывалось на появление побочных последствий

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