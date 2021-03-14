Минздрав отчитался о темпах вакцинации в Украине (2)

Новости Ю 2021.03.14 13:22

Сегодня, 12:30 В Украине за сутки привились 3,5 тысячи человек За последние сутки наибольшее количество привитых - в Луганской. При этом за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в Донецкой области. В Украине в течение субботы прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили 3596 человек, сообщает министерство здравоохранения 14 марта. Итоги 13.03: Самое главное и прирост COVID-19