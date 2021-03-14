Минздрав отчитался о темпах вакцинации в Украине (2)

Новости Ю 2021.03.14 13:22
Сегодня, 12:30
В Украине за сутки привились 3,5 тысячи человек
За последние сутки наибольшее количество привитых - в Луганской. При этом
за весь период кампании по вакцинации больше всего прививок сделали в
Донецкой области.
В Украине в течение субботы прививку от коронавирусной инфекции COVID-19
получили 3596 человек, сообщает министерство здравоохранения 14 марта.
Итоги 13.03: Самое главное и прирост COVID-19
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