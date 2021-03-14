14 Март 2021 Подозреваемый в убийстве семилетней девочки перед задержанием вскрыл вены - полиция (43)

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- "Жил по соседству и дружил с отцом", - в полиции рассказали о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине : Шиповник.ua 14:36
- Причастность задержанного к убийству девочки на Херсонщине подтвердили генетические экспертизы - МВД : Ракурс 14:25
- Убийство девочки на Херсонщине: причастность подозреваемого установили генетические экспертизы : Укринформ 14:17
- Обнародовано фото подозреваемого в убийстве Марии Борисовой : Вести.ua 14:16
- Вероятного убийцу 7-летней Маши Борисовой задержали на Херсонщине : Телеканал НТН 14:12
- Вероятного убийцу 7-летней Маши Борисовой задержали на Херсонщине : Телеканал НТН 14:12
- Экспертиза биоматериалов помогла установить убийцу 7-летней девочки в Херсонской области - Геращенко : Lenta.ua 14:08
- Обнародовали фото подозреваемого в убийстве и изнасиловании 7-летней девочки : Главное 14:06
- Был другом отца и соседом: полиция рассказала о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине (Видео) : IPnews 13:45
- Убийство 7-летней девочки под Херсоном: насильнику избрали меру пресечения : Судебно-юридическая газета 13:42
- 13:16 15/03/2021 В деле Маши Борисовой было 5 подозреваемых: подробности : ГолосUA 13:36
- Полиция подозревает в жестоком убийстве 7-летней девочки на Херсонщине местного рецидивиста : Фраза.ua 13:36
- Был другом отца и соседом: в полиции рассказали о подозреваемом в убийстве 7-летней девочки в Херсонской области : Громадське телебачення 13:36
- Убийство семилетней девочки: подозреваемого нашли с порезанными венами : Главком 13:35
- Убийство ребенка на Херсонщине: подозреваемый неоднократно был судим : DsNews 13:34
- Полиция показала фото подозреваемого в убийстве 7-летней Марии Борисовой : УНИАН 13:32
- Убийство 7-летней девочки под Херсоном: полиция показала фото подозреваемого : РИА Мелитополь 13:28
- Был другом отца: подробности о подозреваемом в убийстве Марии Борисовой на Херсонщине : Комментарии.UA 13:23
- Сосед, который был другом отца: что известно о задержанном за убийство Марии Борисовой : NewsMir.info 13:08
- Март, 15 в 12:45 Сосед, который был другом отца: что известно о задержанном за убийство Марии Борисовой : ICTV Факти 13:06
- Убийство 7-летней девочки под Херсоном: полиция показала фото подозреваемого : Луганский Радар 12:57
- Убийца девочки на Херсонщине был другом её отца : ІА Херсонці 12:49
- Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине не раз сидел за решеткой : Українська правда 12:41
- Убийство 7-летней девочки: подозреваемый порезал себе вены : Деловой Славянск 12:37
- 15.03.2021 в 12:19 Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки на Херсонщине был другом ее отца : InfoResist.org 12:30
- Март, 15 в 11:58 Среди нас живут звери: Геращенко о подозреваемом в убийстве Марии Борисовой : ICTV Факти 12:06
- Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки из Херсонской обл. ранее уже насиловал маленького мальчика : 112.ua 12:00
- Была не первой жертвой: всплыли громкие данные о подозреваемом в убийстве школьницы под Херсоном : Луганский Радар 11:57
- На Херсонщине задержали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки : ІА Херсонці 11:49
- Убийство девочки в Херсонской области: появились новые подробности и фото подозреваемого : Сегодня.ua 11:47
- Подозреваемый в убийстве 7-летней девочки под Херсоном ранее сидел за изнасилование - волонтер : Страна.ua 11:47
- В Херсоне проходит брифинг по поводу раскрытия убийства 7-летней Марии Борисовой. Трансляция : Херсон Онлайн 11:37
- Был другом отца Марии Борисовой: подробности о подозреваемом в убийстве ребенка на Херсонщине : ТСН.ua 11:32
- Пытался вскрыть вены: полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней девочки : Лента новостей Одессы 11:09
- Пытался вскрыть вены: полиция задержала подозреваемого в убийстве 7-летней девочки : 04868.com.ua Черноморск 10:01
- В Херсонской области задержали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки (видео) : FaceNews 09:45
- Убийство 7-летней Марии Борисовой: подозреваемого в убийстве взяли под стражу : РИА Мелитополь 06:28
- Полиция задержала вероятного убийцу 7-летней Маши Борисовой. ВИДЕО : Типичный Херсон 05:42
- Убийство 7-летней Маши Борисовой: в день похорон девочки произошло ЧП : Украинская народная правда 02:50
- В убийстве 7-летней Марии Борисовой на Херсонщине подозревают 52-летнего мужчину, его взяли под стражу : УНИАН 02:47
- Полиция задержала вероятного убийцу 7-летней девочки - он пытался покончить с жизнью : Корабелов.инфо 01:52
- 14 Март 2021 Подозреваемый в убийстве семилетней девочки перед задержанием вскрыл вены - полиция : 0522ua.com Кировоград 01:01