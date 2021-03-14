14 Март 2021 Подозреваемый в убийстве семилетней девочки перед задержанием вскрыл вены - полиция (43)

0522ua.com Кировоград 2021.03.15 01:01

Мужчина, которого подозревают в убийстве семилетней Марии Борисовой, незадолго до задержания вскрыл себе вены, сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко. Об этом сообщает МАРКЕТИНГ МИКС "Когда полицейские пришли в дом злоумышленника, поняли, что их ждали: подозреваемый лежал с порезанными венами", - написал Клименко в Facebook вечером 14 марта. Попытку самоубийства подозреваемого в полиции расценивают как "способ уйти от ответственности".