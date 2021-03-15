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Фокус: Украина

15 марта 2021 12:50 Дубинского исключили из партии "Слуга народа"

15 марта 2021 12:50 Дубинского исключили из партии "Слуга народа" (243)

Klymenko time 2021.03.15 13:50
В воскресенье, 14 марта, было созвано собрание "Слуг народа" Александр Дубинский исключен из партии "Слуга народа", сообщают на сайте политсилы с формулировкой "за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии". Накануне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко на вопрос об исключении из партии Дубинского отвечал вероятностью рассмотрения его в ближайшее время, а основанием для исключения стать нарушение устава и
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2021.03.15 (243)

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