Каких правил нужно придерживаться после вакцинации от COVID-19: Советы экспертов (62)

Depo 2021.03.15 13:03

В Украине ежедневно увеличивается количество людей, вакцинировавшихся от коронавируса. В Центре общественного здоровья рассказали, что необходимо делать после вакцинации Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 15 марта 2021 11:59 Фото: Рixabay Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ. По словам врачей, после вакцинации необходимо и дальше придерживаться противоэпидемических мер и правил респираторной гигиены, в частности: