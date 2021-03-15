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Каких правил нужно придерживаться после вакцинации от COVID-19: Советы экспертов

Каких правил нужно придерживаться после вакцинации от COVID-19: Советы экспертов (62)

Depo 2021.03.15 13:03
В Украине ежедневно увеличивается количество людей, вакцинировавшихся от коронавируса. В Центре общественного здоровья рассказали, что необходимо делать после вакцинации Михаил Хомченко Журналист отдела новостей 15 марта 2021 11:59 Фото: Рixabay Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ. По словам врачей, после вакцинации необходимо и дальше придерживаться противоэпидемических мер и правил респираторной гигиены, в частности:
ВАКЦИНА, ВАКЦИНАЦИЯ, ПРИВИВКА, ДОЗА, ЛЯШКО, УКРАИНЕЦ, Ляшко, Украина, Нидерланды, Норвегия
2021.03.15 (62)

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