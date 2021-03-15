Каких правил нужно придерживаться после вакцинации от COVID-19: Советы экспертов (62)

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- Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации : РБК-Україна 13:16
- Украинцы не смогут выбрать вакцину от коронавируса : UA-Reporter.com 13:14
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- Каких правил нужно придерживаться после вакцинации от COVID-19: Советы экспертов : Depo 13:03
- В Одесской области более 2 тыс. человек вакцинировались от коронавирус : 048.ua Одесса 13:01
- Нидерланды приостанавливают использование вакцины AstraZeneca : Версии.com 12:53
- В Донецкой области уже сделали более 5 тысяч прививок от COVID-19 : Восточный проект 12:46
- Украинцы не смогут выбрать вакцину от коронавируса, колоться прийдется тем, что достали : UA-Reporter.com 12:44
- "Права выбора нет": главный санврач Ляшко рассказал о вакцинации украинцев : Politeka 12:41
- Рада потребовала от Шмыгаля и Авакова отчет о вакцинации и возможном локдауне : NewsOne 12:40
- В Минздраве ответили, когда в Украине начнут вакцинировать учителей и что будет за отказ : Херсон Онлайн 12:37
- Не ждите Pfizer. Ляшко сделал для украинцев заявление о вакцинации : From-UA.com 12:35
- "Права выбора нет": Ляшко ответил желающим подождать Pfizer вместо Covishield : DsNews 12:34
- В Минздраве ответили, когда в Украине начнут вакцинировать учителей и что будет за отказ : Obozrevatel 12:32
- Ляшко назвал основные побочные эффекты индийской вакцины Covishield : РБК-Україна 12:31
- В аэропортах США зафиксировали рекордный за время пандемии пассажиропоток : Украинский Авиационный Портал 12:31
- Не ждите Pfizer. Ляшко сделал для украинцев заявление о вакцинации : MY.UA 12:31
- "Права выбора нет": Ляшко призвал не ждать Pfizer, потому что украинцам не позволят выбирать между вакцинами : RUpor.info 12:12
- Вакцинация от коронавируса в Украине проходит плановыми темпами, - Минздрав : Аргументы и Факты Украина 12:10
- В Одесской области более 2 тыс. человек вакцинировались от Covid-19: появилась статистика на 14 марта : 048.ua Одесса 12:01
- В Индии опасаются, что из-за США во всем мире производство вакцин от коронавируса может оказаться под угрозой : 112.ua 12:00
- Украина не отстает от Европы по графику вакцинации, темпы значительно вырастут, - Ляшко : Obozrevatel 11:46
- Украинцы не смогут выбирать вакцину для прививки от Covid-19, - Ляшко : Вести.ua 11:45
- Можете не ждать: Ляшко развеял все надежды украинцев. Выбора просто нет : Hyser 11:41
- Украинцам не разрешат выбирать вакцину : Медиа-группа Объектив 11:40
- В Украине за сутки вакцинировано 2 018 человек : Прямий канал 11:31
- Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19 : Obozrevatel 11:31
- "Лопай, что дают": санврач Ляшко отрицает право выбора вакцин : Досье 11:28
- Использование вакцины AstraZeneca приостановили Нидерланды : 7Днів.info 11:07
- В Нидерландах приостановили использование COVID-вакцины AstraZeneca : APnews.com.ua 11:01
- Стало известно, сколько украинцев вакцинировались за сутки : NewsOne 10:40
- Украинцы не смогут выбирать между вакцинами Pfizer и CoviShield : Uapress.info 10:15
- "Выбора нет": Ляшко советует украинцам не ждать вакцину Pfizer : Авдеевка.сити 10:14
- Не ждите: Ляшко шокировал заявлением по американской вакцине от COVID-19 : Днепровская Панорама 10:03
- Скоро поступит Pfizer: Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации против COVID-19 : ASPInews 10:01
- Нидерланды прекратили использование вакцины AstraZeneca до конца марта : Всеукраинские вести 09:59
- Ждать Pfizer нет смысла: В Минздраве заявили, что украинцы не смогут выбирать вакцину : Kherson.life 09:57
- Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca : Kramatorsk.info 09:52
- В Минздраве рассказали, сколько украинцев стоит в очереди на прививку : Вести.ua 09:45
- За сутки от коронавируса вакцинировали 2 тыс. украинцев : Гордон 09:36
- Ляшко призвал не ждать Pfizer: решать не вам : Днепр Вечерний 09:31
- Вакцинацияи депутатов: социальная реклама или злоупотребление служебным положением? : Аргумент 09:13
- Ждать Pfizer не надо, права выбора у вас нет, - Ляшко (ВИДЕО) : Iнше ТВ 09:06
- Нидерланды и Ирландия останавливают использование вакцины AstraZeneca : Известия в Украине 08:46