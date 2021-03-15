"Чисто украинского штамма" коронавируса нет - Рубан (74)

RegioNews 2021.03.15 20:42

15 марта 2021, 20:40 В Украине циркулируют все "опасные" штаммы коронавируса В Украине циркулируют все "опасные" штаммы коронавируса Фото из открытых источников В Украине с высокой вероятностью циркулируют такие штаммы коронавируса SARS- CoV-2, как "британский", "бразильский" и "африканский", не все они сейчас были выявлены лабораторным путем. Об этом сказал начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

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