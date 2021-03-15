В МВД рассказали, когда начнут действовать новые штрафы за нарушение ППД (53)

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- 15.03.2021 16:12 В Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД: за что нарушителя могут лишить авто : ДонПресс 16:33
- В Украине ужесточают наказание за нарушения ПДД : Dnepr.com 16:26
- За езду без прав - 20400 грн: в Украине увеличели размер штрафов : Bigmir)net Новости 16:09
- В МВД сообщили, когда заработают новые штрафы за нетрезвое вождение и превышение скорости : IPress.ua 16:07
- В Украине новые штрафы за нарушение ПДД заработают С 17 марта : NewsWeek 16:07
- Штрафовать за нарушения ПДД будут по-новому : 06452.com.ua Северодонецк 16:02
- В Украине новоиспеченные штрафы за нарушение ПДД заработают С 17 марта : Ukr-Today.com 15:50
- 51 тысяча грн, арест и продажа автомобиля на аукционе: в Украине новые штрафы за пьяное вождение : Днепровский городской портал 15:39
- Превышение скорости и заклеенные номера: какие еще штрафы вырастут в Украине : Шиповник.ua 15:36
- В Украине усилили ответственность за нарушение ПДД: за что могут забрать авто : Апостроф 15:30
- Новые штрафы за нарушение ПДД - МВД назвало суммы (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 15:25
- В Украине новые штрафы за нарушение ПДД заработают С 17 марта : DailyUA 15:25
- Озвучено, насколько вырастут штрафы за нарушение ПДД : Бессарабiя.UA 15:17
- Какие изменения ждут нарушителей ПДД с 17 марта : Вечерний Бахмут 15:16
- Сегодня 14:08 В Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД : Весь Харьков 15:11
- В Нацполиции Украины рассказали об увеличении штрафов для велосипедистов и пешеходов : Гордон 15:06
- В Украине усилили наказание за нарушение ПДД: за что будут штрафовать : Экономические новости 15:04
- Превышение скорости и заклеенные номера: какие еще штрафы вырастут в Украине : 06277.com.ua Доброполье 15:02
- В Украине водителей и пешеходов будут наказывать по-новому: штрафы за нарушение ПДД вырастут в 40 раз : APnews.com.ua 15:01
- В Украине новые штрафы за нарушение ПДД заработают С 17 марта : Українські національні новини 14:48
- В МВД рассказали, когда начнут действовать новые штрафы за нарушение ППД : Бабель 14:45
- Новые наказания за нарушения ПДД начнут действовать на этой неделе: детальная инфографика изменений : NewsOne 14:40
- В Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД : АТН 14:31
- В Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД : Власти.нет 14:16
- С 17 марта 2021 года в Украине вступает в силу новый закон о штрафах за нарушение ПДД : Vashgolos.net 13:52
- Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения : КиевВласть.com.ua 13:49
- Превышение скорости и заклеенные номера: какие еще штрафы вырастут в Украине : РБК-Україна 13:46
- В Украине ввели новые штрафы за нарушение ПДД : Голос народу 13:38
- В Украине усилили ответственность за нарушение ПДД: какие изменения ожидают участников дорожного движения : Главное 13:35
- Новые штрафы за пьяные ДТП и превышение скорости вступают в силу : Gazeta.ua 13:35
- В Украине усиливают ответственность за нарушение ПДД: перечень изменений и размеры штрафов. ИНФОГРАФИКА : Цензор.Нет 13:32
- 15 марта, 2021, 13:10 МВД сообщило, когда вступят в силу новые штрафы за нарушение ПДД : Західна iнформаційна корпорація 13:17
- В Украине ужесточают наказание за нарушение ПДД: насколько вырастут штрафы : Сегодня.ua 13:17
- В Украине увеличили штрафы за нарушение безопасности дорожного движения : Местные вести 13:16
- В Украине вступают в силу новые штрафы за нарушение ПДД : Online.ua 13:15
- В Украине усилена ответственность за нарушение ПДД : Lenta.ua 13:08
- Со среды будут платить больше: вступает в силу новый закон : Gazeta.ua 13:06
- 12:44 15/03/2021 В Украине увеличили штрафы за нарушение ПДД : ГолосUA 13:06
- В МВД сообщили, когда заработают новые штрафы за нетрезвое вождение и превышение скорости : Громадське телебачення 13:06
- Любителей быстрой езды и недобросовестных пешеходов ожидают новые штрафы : Izmail.es 12:53
- Полицейские вводят новый подход к лишению водительских прав : Главное 12:36
- МВД назвало дату вступления в силу новых штрафов за нарушение ПДД : Новое Время 12:17
- 51 тыс. грн не предел. В Украине заработали повышенные штрафы, кого и на сколько накажут. Таблица : Стена 12:15
- Выходить из автомобиля теперь можно только по команде полицейского : AutoUA.net 12:08
- В Украине увеличили штрафы за нарушение безопасности дорожного движения : Всеукраинские вести 11:59
- В Украине увеличены штрафы за нарушение ПДД - какие нарушения обойдутся дороже всего : Известия в Украине 11:46