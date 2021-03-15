В МВД рассказали, когда начнут действовать новые штрафы за нарушение ППД (53)

Бабель 2021.03.15 14:45

Костя Андрейковец 14:44, 15 марта 2021 В Украине с полночи 17 марта вступят в силу новые штрафы за нарушение правил дорожного движения, которые будут более жесткими, чем действующие сейчас. На этом сообщили на брифинге Министерстве внутренних дел и Нацполиции. Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что новые штрафы за год должны уменьшить количество ДТП с погибшими на 10-15%.