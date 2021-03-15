Самосуд или высшая мера: какое наказание грозит убийце 7-летней Маши (274)

Сегодня.ua 2021.03.15 23:17

15 марта, 23:16 Игорь Серов , Игорь Тимофеев Подозреваемый ранee совершал пpecтyплeния пpотив жизни и здоpовья людей Несмотря на угрозы жителей села Счастливое Херсонской области самим расправиться над насильником и убийцей 7-летней Маши Борисовой и его возможными сообщниками, правоохранители уверены, что подозреваемый должен понести наказание в рамках законодательства. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал начальник полиции Херсонской

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