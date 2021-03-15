Самосуд или высшая мера: какое наказание грозит убийце 7-летней Маши (274)

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- Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой уже насиловал ребенка в этом селе на Херсонщине, - местный житель : Криминальная Украина и Россия 18:48
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- Подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой был соседом и другом ее отца : MIGnews.com.ua 18:08
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- 17:24 15/03/2021 Односельчанин рассказал о подозреваемом в убийстве Маши Борисовой : ГолосUA 17:36
- 15 марта 2021, 17:22 Расправа над Машей Борисовой: подозреваемый оказался другом семьи, он прятал тело неподалеку от дома девочки : Dialog.ua 17:33
- "Разорвем, однозначно": что говорят о подозреваемом в убийстве Марии Борисовой в родном селе : ТСН.ua 17:32
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