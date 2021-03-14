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"Прятал тело четверо суток": на Херсонщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой (видео) (32)

NNS Никополь 2021.03.15 10:23
15.03.2021 Суд в Херсонской области взял под стражу 52-летнего мужчину по подозрению в убийстве и изнасиловании семилетней Марии Борисовой. Ее тело с признаками насильственной смерти и изнасилования нашли 11 марта. Об этом сообщила начальница Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Юлия Усенко, передает Громадское, информирует NNS.
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2021.03.15 (32)

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