В Украине заговорили о возможности строительства первого в стране автобана (15)

Экономические новости 2021.03.14 21:34

Новости авто, 21:00:09 Речь идет о строительстве дороги Краковец - Броды - Ровно. В Украине впервые за 30 лет заговорили о строительстве автобана. Об этом APnews пишет со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, сообщают Экономические новости. По его словам, в ближайшее время объявят открытый конкурс для отбора частного инвестора. "На этой неделе Укравтодор подписал меморандум, который позволит

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