Партия канцлера Германии Меркель проиграла на сегодняшних выборах ландтага (28)

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- С худшим результатом в истории. Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух федеральных землях : Новое Время 11:47
- Эпоха лидерства Меркель уходит: в Германии партия канцлера провалила местные выборы : From-UA.com 11:35
- Виталий Портников: Немецкие "зеленые" теперь - народная партия : Еспресо TV 11:34
- Партия Меркель неожиданно проиграла местные выборы в Германии : Online.ua 11:15
- В Германии партия Ангелы Меркель провалила первые местные выборы : TK Media 10:46
- В Германии партия Меркель провалила местные выборы : UAinfo 10:44
- Меркель популярна, ее партия - нет. Экзитполы в Германии пророчат ХДС провал на местных выборах : Business Information Network 10:31
- Партия Меркель теряет поддержку среди избирателей : NewsOboz 10:22
- Партия Меркель проиграла местные выборы в Германии : СтопКор 10:13
- Партия Меркель провалила местные выборы : Слово і Діло 10:13
- Сегодня, 09:51 Партия Меркель в Германии потерпела поражение на местных выборах : ReplyUA.net 10:12
- В Германии партия Меркель провалила местные выборы : Bigmir)net Новости 10:09
- Партия Меркель проиграла местные выборы в Германии : ForUm 10:05
- Провалили проверку: партия Меркель проиграла местные выборы в Германии : 24 канал 10:00
- Партия Меркель потерпела поражение на репетиции выборов в Бундестаг : UA.news 09:49
- Партия Меркель провалила местные выборы в Германии : Hubs 09:41
- Меркель популярна, ее партия - нет. Экзитполы в Германии пророчат ХДС провал на местных выборах : Міжнародний Кур'єр 09:39
- Партия Меркель получила исторический минимум голосов на выборах в Германии : GuildHall 09:35
- В Германии партия Меркель провалила местные выборы : MY.UA 09:31
- 09:09 15.03.2021 DW: Партия Меркель потерпела поражение на выборах в двух ключевых регионах : Петр и Мазепа 09:10
- Партия Меркель провалила местные выборы в Германии : УП Європейська правда 08:32
- В Германии начался "большой выборный год" : Вибори в Україні та світі 01:46
- Партия канцлера Германии Меркель проиграла на сегодняшних выборах ландтага : УНИАН 01:32
- Партия Меркель проиграла выборы в ключевых регионах : Главред 00:36
- Партия Меркель терпит поражение на выборах в ФРГ, "Зеленые" и социал-демократы набирают голоса - экзит-полы : PonomarOleg.com 00:21
- Партия Меркель теряет поддержку среди избирателей : Gazeta.ua 00:05