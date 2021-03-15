Партия канцлера Германии Меркель проиграла на сегодняшних выборах ландтага (28)

УНИАН 2021.03.15 01:32

01:19, 15.03.21 По предварительным результатам, на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд- Пфальце победила СДПГ, ХДС - на втором месте. Партия канцлера ФРГ Меркель оказалась на втором месте / фото REUTERS Партия канцлера Германии Ангелы Меркель - Христанско-демократический союз (ХДС) - проиграла на состоявшихся сегодня выборах ландтага в Баден- Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. По первым предварительным результатам, победила Социал-демократическая