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Партия канцлера Германии Меркель проиграла на сегодняшних выборах ландтага

Партия канцлера Германии Меркель проиграла на сегодняшних выборах ландтага (28)

УНИАН 2021.03.15 01:32
01:19, 15.03.21 По предварительным результатам, на выборах в Баден-Вюртемберге и Рейнланд- Пфальце победила СДПГ, ХДС - на втором месте. Партия канцлера ФРГ Меркель оказалась на втором месте / фото REUTERS Партия канцлера Германии Ангелы Меркель - Христанско-демократический союз (ХДС) - проиграла на состоявшихся сегодня выборах ландтага в Баден- Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце. По первым предварительным результатам, победила Социал-демократическая
БАДЕН, ПАРТИЯ, ВЮРТЕМБЕРГ, ПФАЛЬЦ, ВЫБОР, АНГЕЛ, Германия
2021.03.15 (28)

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