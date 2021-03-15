В Украине разрешили полеты новой авиакомпании (27)

FaceNews 2021.03.15 13:00

15.03.2021 13:00 Инна Сабатин, источник: "Facenews" Новая укаринская авиакомпания Bees Airlineполучила от Госавиаслужбы разрешение на полеты, передает FaceNews.ua. Как сообщает avianews.com, на данный момент у компании один самолет, который с 18 марта начнет полеты на чартерной линии Киев-Шарм-эль-Шейх, а с 19 марта - на линии Киев-Марса-Алам. Второй самолет сейчас находится на перекраске в Европе.