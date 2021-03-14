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Фокус: Украина

День украинского добровольца: как будут отмечать в Киеве (3)

ПрессОрг24 2021.03.14 10:40
14 Мар, 9:19 В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца. О том, как его будут отмечать в Киеве, сообщает УНН. История памятной даты День украинского добровольца установлен постановлением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В марте 2014 года, осознавая высокий риск военного вторжения на территорию
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2021.03.15 (3)

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