День украинского добровольца: как будут отмечать в Киеве (3)

ПрессОрг24 2021.03.14 10:40
14 Мар, 9:19
В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца. О том, как его
будут отмечать в Киеве, сообщает УНН.
История памятной даты
День украинского добровольца установлен постановлением Верховной Рады
Украины от 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма
защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности
Украины.
В марте 2014 года, осознавая высокий риск военного вторжения на территорию
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