День украинского добровольца: как будут отмечать в Киеве (3)

ПрессОрг24 2021.03.14 10:40

14 Мар, 9:19 В Украине сегодня, 14 марта, отмечают День добровольца. О том, как его будут отмечать в Киеве, сообщает УНН. История памятной даты День украинского добровольца установлен постановлением Верховной Рады Украины от 17 января 2017 года с целью чествования мужества и героизма защитников независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В марте 2014 года, осознавая высокий риск военного вторжения на территорию

ДОБРОВОЛЕЦ, БАТАЛЬОН, ДЕНЬ, КИЕВ, ВЕТЕРАН, МАЙДАН, Хонда, Кличко, Зеленский, Украина, Киев, Россия