Американские СМИ назвали причину, почему Байден не звонит Зеленскому (45)

Парламент.UA 2021.03.15 10:10

Президент США хочет побудить власти Украины к борьбе с коррупцией Автор: Алена Кудревич 15 марта, 10:01 Президент Соединенных Штатов Джо Байден до сих пор не позвонил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, поскольку хочет побудить его бороться с коррупцией в стране. Об этом пишет Washington Post в статье под названием "Президент Украины вновь оказался под давлением США - на этот раз недаром".

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