14-Mar-2021 20:59 Президент наградил орденом "За мужество" посмертно 64 добровольцев (20)

Южная правда 2021.03.14 23:18

В День украинского добровольца Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, 64 из которых - посмертно. Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини. "По случаю Дня украинского добровольца Президент Владимир Зеленский подписал указ No 97/2021, которым наградил государственными наградами тех, кто проявил личное мужество в защите государственного суверенитета и

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