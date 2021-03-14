14-Mar-2021 20:59 Президент наградил орденом "За мужество" посмертно 64 добровольцев (20)

- 21:00, Понедельник, 15 марта 2021 Президент наградил посмертными орденами добровольцев из Запорожской области : Actual Today 21:07
- 15 марта 2021 13:14 Президент отметил украинских добровольцев государственными наградами : Черноморская телерадиокомпания 14:18
- Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени 67 добровольцев, 64 из них - посмертно : Новый.net 13:25
- Зеленский наградил орденами украинских националистов, участвовавших в войне против Донбасса, посмертно : Криминальная Украина и Россия 12:48
- Президент отметил украинских добровольцев государственными наградами : Харківська ОДА 10:49
- Президент отметил украинских добровольцев государственными наградами : Харківська ОДА 10:49
- Трех добровольцев из Донецкой области посмертно наградили орденами "За мужество" : ОстроВ 10:40
- Президент наградил 67 добровольцев : MY.UA 09:16
- Президент наградил 67 добровольцев : FaceNews 09:00
- Зеленский наградил 67 добровольцев, воевавших на Донбассе : Donbass.UA 08:33
- Зеленский нагородив 64 добровольца орденом "За мужність" посмертно : ASPInews 08:31
- Орден За мужество III степени посмертно получили 64 украинских добровольца : Матриця свободи 08:04
- Воины-добровольцы из Краматорска посмертно награждены орденами "За мужество" ІІІ степени : Новости Краматорска 06:46
- Зеленский отметил 67 добровольцев госнаградами, из них 64 - посмертно : MY.UA 05:46
- Зеленский наградил 67 добровольцев : Ukr-Today.com 02:50
- Зеленский наградил 67 добровольцев : Вибори в Україні та світі 02:46
- Три воина-добровольца из Донецкой области посмертно награждены орденами "За мужество" ІІІ степени : Технополис 01:30
- Зеленский наградил 67 добровольцев : Bigmir)net Новости 00:39
- Зеленский наградил 67 добровольцев : MY.UA 00:01