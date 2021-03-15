Болгария начинает туристический сезон, но с карантинными ограничениями (33)

ZN,UA 2021.03.15 04:47

15 марта, 2021, 04:21 Паспорта вакцинации потребуются тем, кто уже переболел COVID-19 и имеет антитела, вакцинированным туристам, а также тем, у кого отрицательный результат ПЦР-теста. Туристический сезон в Болгарии откроется 1 мая начать, но с карантинными ограничениями и соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности, передает "Украинская Правда", ссылаясь на "Интерфакс" и слова вице-премьера и министра туризма Болгарии Марьяны Николовой.