Болгария начинает туристический сезон, но с карантинными ограничениями (33)

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- Стало известно, когда Болгария "откроется" для туристов : Фраза.ua 11:36
- Болгария сообщила дату открытия туристического сезона: условия въезда : УП Європейська правда 11:32
- Болгария открывается для туристов, но с карантинными ограничениями : 2000.ua 11:30
- Болгария с карантинными ограничениями готова с 1 мая открыться для туристов : ОстроВ 11:10
- Болгария с мая откроется для туристов : НикВести 11:10
- Болгария начнет принимать туристов : Lenta.ua 11:08
- В Болгарии назвали дату начала туристического сезона: будут созданы новые правила : Всеукраинские вести 11:00
- Болгария анонсировала открытие границ для иностранных туристов: названы сроки и условия : Луганский Радар 10:57
- Болгария откроет туристический сезон 1 мая - министр : Укринформ 10:47
- Болгария начнет туристический сезон с 1 мая: кто сможет посетить страну : УНИАН 10:47
- Болгария анонсировала открытие границ для иностранных туристов: названы сроки и условия : Апостроф 10:45
- Болгария начнет принимать туристов с мая : ПрессОрг24 10:40
- Болгария готова принимать туристов, но с карантинными ограничениями : Бессарабiя.UA 10:17
- Болгария открывается для туристов 1 мая, но с ограничениями : Фокус 10:05
- Болгария начнет принимать туристов с мая : Українські національні новини 10:03
- Въезд через "зеленый коридор": как и когда Болгария открывается для туристов в этом году : ТСН.ua 09:47
- Болгария открывается для туристов, но с карантинными ограничениями : FaceNews 09:45
- Болгария с мая открывается для туристов : Шиповник.ua 09:36
- Болгария открывает туристический сезон: даты и ограничения : Gazeta.ua 09:05
- Болгария откроет туристический сезон в мае, но есть ограничения : Вести.ua 08:15
- Сегодня, 08:04 Болгария готовится отрыть туристический сезон: названы сроки : ReplyUA.net 08:12
- Болгария откроется для туристов, но есть определенные ограничения : 24 канал 08:00
- Болгария с мая открывается для туристов : Bigmir)net Новости 06:39
- Март, 15 в 6:36 Болгария откроет границы для туристов этой весной : ICTV Факти 06:36
- Болгария начинает туристический сезон, но с карантинными ограничениями : ZN,UA 04:47
- Болгария открывается для туристов, но с карантинными ограничениями : РБК-Україна 04:46
- Болгария сообщила, когда откроется для туристов : Українська правда 04:11
- Болгария готовится к открытию туристического сезона 1 мая: Пускать будут вакцинированных и здоровых : 112.ua 03:30
- В Болгарии назвали дату начала туристического сезона: будут созданы новые правила : Obozrevatel 00:46
- Болгария планирует открыть туристический сезон 1 мая : Газета День 00:27
- Власти Болгарии огласили планы на туристический сезон : DsNews 00:04