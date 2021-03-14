На неделе Верховная Рада может принять в целом законопроект об отмене перевода часов (44)

Бессарабiя.UA 2021.03.14 15:17

14.03.2021 15:04 Верховная Рада сможет 19 марта рассмотреть во втором чтении законопроект относительно отмены перехода на летнее и зимнее время в Украине (No4201), считает заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа"). Об этом сообщает "Интерфакс", передает "Бессарабия.UA". "Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект No 4201 во

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