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Фокус: Украина

Европе не нужен "Северный поток-2" - вице-президент Еврокомиссии (16)

MY.UA 2021.03.15 06:31
15 марта, 04:15 "Северный поток-2" не является необходимым для Европы. Однако Брюссель может сделать так, чтобы газопровод соответствовал правилам ЕС. Как сообщает BAGNET, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в интервью Tagesspiegel. По словам Тиммерманса, Еврокомиссия по-прежнему выступает против строительства нового газопровода из России в Германии. "Нам не нужен "Северный поток-2", но он действительно существует.
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2021.03.15 (16)

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