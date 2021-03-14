В Харькове реанимации заполнены больными COVID-19, кислородных мест почти не осталось, - врач (15)

Depo 2021.03.14 18:28

Больницы Харькова загружены больными с коронавирусом, мест с доступом к кислороду почти не осталось Журналист региональной редакции Depo.Харков 14 марта 2021 17:20 В харьковских больницах реанимации заполнены больными с коронавирусом, написал на своей странице в Facebook анестезиолог и консультант Харьковской областной инфекционной больницы Владимир Корсунов, передает Depo.Харьков. "Больницы загружены полностью, кислородных мест почти не осталось,