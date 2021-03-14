В Харькове реанимации заполнены больными COVID-19, кислородных мест почти не осталось, - врач (15)

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- Реанимации в Харькове полны по уши, - анестезиолог областной больницы : Еспресо TV 08:04
- Завотделением инфекционной больницы в Харькове скончался от коронавируса : DsNews 08:03
- "Реанимации, полные по уши, на ИВЛ ребенок 11 лет": врач рассказал о ситуации с коронавирусом в Харькове : 5 Канал 08:01
- "Реанимации полны по уши", - врач прокомментировал ситуацию с COVID в Харькове : ZN,UA 07:47
- "Умер врач, 11-летний ребенок на ИВЛ, больницы загружены полностью". Медик рассказал о ситуации с COVID-19 в Харькове : Новое Время 07:02
- Переполненные палаты и недостаток кислорода: в Харькове заявили о критической ситуации : Gazeta.ua 05:35
- Ситуация выходит из-под контроля: харьковские врачи бьют тревогу. Коронавирус побеждает : Hyser 02:41
- Переполнены больницы: в Харькове медики говорят о критической ситуации : РБК-Україна 02:31
- В больницах Харькова не хватает койко-мест и кислорода для больных - врач : Слово і Діло 01:43
- В Харьковских больницах критическая ситуация - мест и кислорода почти нет : Вечерний Харьков 00:53
- Кислородных мест почти не осталось: в Харькове больницы для больных коронавирусом загружены полностью : RUpor.info 00:42
- В Covid-больницах Харькова почти не осталось койко-мест, в том числе с доступом к кислороду, - анестезиолог : 112.ua 00:30
- 14.03.2021 20:40 В Харькове от последствий COVID-19 умер завотделением областной инфекционной больницы : Весь Харьков 00:11
- Больницы Харькова переполнены, кислорода почти не осталось - врач : Українська правда 00:11
- Врач о коллапсе с COVID-19 в Харькове: реанимации заполнены, тяжело болеют молодые : Obozrevatel 00:01