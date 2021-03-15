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Фокус: Украина

В Одесский порт после кругосветки зашла 100-летняя яхта (29)

Одесский Паблик 2021.03.15 12:11
15 марта 2021, 12:11 В воскресенье, 14 марта, в акваторию Одесского порта зашла первая парусная яхта - 100-летняя Joseph Conrad под флагом Маршальских островов с пятью членами экипажа на борту. Судно завели в Новую гавань и ошвартовали у причала No17 морского вокзала. Первыми на борт яхты поднялись сотрудники санитарно-карантинного отдела Одесского порта, которым капитан предъявил медико-санитарную декларацию.
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2021.03.15 (29)

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