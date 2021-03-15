В Одесский порт после кругосветки зашла 100-летняя яхта (29)

2021.03.15 (29)2021.03.14 (3) →
- Сегодня 12:01 В Одесский порт зашла 105-летняя яхта : Таймер Одесса 12:45
- В порт Одессы зашла 105-летняя парусная яхта, которая, вероятно, направится на реновацию в Николаев : Шиповник.ua 12:36
- В Одессу прибыла 105-летняя яхта после кругосветного путешествия : Единая Одесса 12:32
- В Одесском порту пришвартовался 105-летний парусник : Культурометр Одессы 12:19
- В Одесский порт после кругосветного путешествия зашла двухмачтовая яхта, которой более ста лет : Бессарабия Информ 12:15
- В Одесский порт зашла 105-летняя парусная яхта (фото) : Odessa Online 12:13
- В Одесский порт после кругосветки зашла 100-летняя яхта : Одесский Паблик 12:11
- В Одесский порт зашла яхта, которой 105 лет - она направится на реновацию в Николаев : НикВести 12:10
- 15 Марта, 2021 В Одессу зашла 105-летняя парусная яхта, которая направится на реновацию в Николаев : Маю право 11:58
- Парусник Joseph Conrad открыл яхтенный сезон в Одесском порту : Порты Украины 11:21
- В Одессу прибыла 105-летняя яхта после кругосветного путешествия : Топор 11:09
- В Одесский порт пришвартовался уникальный парусник, которому 105 лет : Лента новостей Одессы 11:09
- В Одесский порт пришвартовался уникальный парусник, которому 105 лет,- ФОТО : 048.ua Одесса 11:01
- В Одесском порту пришвартовалась уникальная 105-летняя яхта после кругосветного путешествия (фото) (4 фото) : ТСН.ua 10:47
- В Одесский порт неожиданно зашла яхта, которой 105 лет (фото) : Центр Транспортных Стратегий 10:21
- 105-летний парусник SY Joseph Conrad открыл яхтенный сезон в Одессе : Укринформ 10:17
- 105-летний парусник SY Joseph Conrad открыл яхтенный сезон в Одессе : MY.UA 10:16
- В Одесском порту пришвартовалась уникальная 105-летняя яхта (фоторепортаж) : Одесса-Медиа 10:13
- Успей сделать фото: в Одесский порт зашла 105-летняя яхта : NewsMir.info 10:08
- В Одессу прибыла 105-летняя яхта после кругосветного путешествия : Одесский Наблюдатель 10:05
- 15 Март 2021 В Одессу прибыла 105-летняя яхта после кругосветного путешествия : 0532ua.com Полтава 10:01
- Успей сделать фото: в Одесский порт зашла 105-летняя яхта : Vgorode.ua 09:46
- В Одессу прибыла 105-летняя яхта после кругосветного путешествия, фото : Вести.ua 09:15
- В Одессу прибыла уникальная 105-летняя яхта. Возможно, мы увидим ее и в Николаеве (ФОТО) : Iнше ТВ 08:36
- Уникальная яхта прибыла в Одессу после кругосветного путешествия : Лента новостей Одессы 08:09
- 15.03.2021 06:48 Столетний парусник неожиданно открыл яхтенный сезон в Одесском порту : GlavPost.ua 07:38
- В Одессу прибыла уникальная яхта Joseph Conrad, которой более 100 лет : MZM.zp.ua 07:17
- Уникальная яхта прибыла в Одессу после кругосветного путешествия : Трасса Е95 06:44
- В Одессу прибыла уникальная яхта Joseph Conrad, которой более 100 лет (фото) : УНИАН 00:32