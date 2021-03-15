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Фокус: Украина

В Киеве пьяный водитель внедорожника врезался в легковушку: есть жертвы (55)

Аргументы и Факты Украина 2021.03.15 09:10
Киев, 15 марта - АиФ-Украина. На перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова произошла авария, в результате которой погибли два человека. Отмечается, что в полицию поступило сообщение о ДТП с погибшими на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова, в Деснянском районе столицы. На месте происшествия правоохранители установили, что водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проезжей части не справился с управлением и столкнулся
ПЕРОВА, ШУХЕВИЧ, КИЕВ, ВОДИТЕЛЬ, ПЬЯНЫЙ, ПРОМИЛЛЕ, Киев, Украина

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