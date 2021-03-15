Из Мирового конгресса украинцев за антиукраинскую позицию выгнали делегатов от Латвии (32)

- Из Мирового конгресса украинцев исключили филиал в Латвии за пропаганду "русского мира" : Obozrevatel 13:01
- Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов сторонников "русского мира" из Латвии : ASPInews 13:01
- Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов Ассоциацию украинских обществ в Латвии : 112.ua 13:00
- 15 марта 2021, понедельник, 12:43 Всемирный Конгресс Украинцев исключил латвийскую организацию за антиукраинскую позицию : Українські Новини 12:45
- Всемирный конгресс украинцев исключил одну из организаций Латвии за антиукраинскую позицию : Iнше ТВ 12:36
- Центр "русского мира": латвийскую организацию исключили из рядов Всемирного конгресса украинцев : 24 канал 12:30
- Всемирный конгресс украинцев исключил латвийскую организацию за пророссийскую позицию : Преступности.нет 12:19
- Всемирный конгресс украинцев исключил Объединение украинских обществ Латвии из-за антиукраинской позиции : УНИАН 12:02
- Всемирный конгресс украинцев исключил одну из организаций Латвии за антиукраинскую позицию : ЛІГАБізнесІнформ 11:38
- Всемирный конгресс украинцев исключил латвийскую организацию из-за антиукраинской деятельности ее членов : Громадське телебачення 11:36
- Всемирный конгресс украинцев исключил латвийскую компанию за антиукраинскую позицию : Главное 11:35
- Всемирный конгресс украинцев исключил латвийскую компанию за антиукраинскую позицию : Главное 11:35
- Защищают "русский мир": Мировой конгресс украинцев исключил из своего состава объединение Латвии : APnews.com.ua 11:31
- Всемирный Конгресс украинцев исключил из своих рядов Объединения украинских обществ Латвии из-за антиукраинской позиции : Еспресо TV 11:04
- Всемирный конгресс украинцев исключил представителей Латвии из-за антиукраинской позиции : Сумські Дебати 11:03
- "Демонстрируют антиукраинскую позицию": ВКУ исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии : ZN,UA 10:47
- Ячейка "русского мира": Всемирный конгресс украинцев исключил из своего состава Объединение украинских обществ Латвии : Новое Время 10:47
- Исповедовали идеологию "русского мира": Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов латвийский центр : Прямий канал 10:46
- 15.03.2021 в 10:41 Из Всемирного конгресса украинцев исключили латвийское объединение из-из украинофобии : InfoResist.org 10:45
- ВКУ исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии - из-за "антиукраинской позиции" : ПрессОрг24 10:40
- Из Мирового конгресса украинцев за антиукраинскую позицию выгнали делегатов от Латвии : DsNews 10:33
- 10:18 15.03.2021 ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию : Интерфакс-Україна 10:31
- Всемирный конгресс украинцев исключил представителей Латвии из-за антиукраинской позиции : NewsMir.info 10:09
- Всемирный конгресс украинцев исключил представителей Латвии из-за антиукраинской позиции : Страна.ua 10:02
- Всемирный конгресс украинцев исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии из-за "антиукраинской позиции" : Цензор.Нет 10:02
- Всемирный конгресс украинцев исключил латвийскую компанию за антиукраинскую позицию : Українська правда 09:41
- В связи с антиукраинской позицией: ВКУ исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии : Depo 09:33
- ВКУ исключил из своих рядов Объединение украинских обществ Латвии - из-за "антиукраинской позиции" : Українські національні новини 09:32
- 15 Март 2021 Всемирный конгресс украинцев исключил из своего состава Объединение украинских обществ Латвии : 0532ua.com Полтава 09:01
- Всемирный конгресс украинцев исключил из своего состава диаспору из Латвии : Lenta.ua 08:38
- Всемирный конгресс украинцев исключил из своего состава Объединение украинских обществ Латвии : Гордон 07:36