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Фокус: Украина

Из Мирового конгресса украинцев за антиукраинскую позицию выгнали делегатов от Латвии (32)

DsNews 2021.03.15 10:33
Совет директоров Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) принял решение об исключении из своих рядов Объединения украинских обществ Латвии (ОУОЛ) в связи с участием в акциях сторонников "русского мира", распространением антиукраинской пропаганды, лжи о войне на Донбассе и другими антиукраинскими действиями понедельник, 15 марта 2021, 10:26 Иллюстративное фото Такое решение ВКУ впервые принял за свою более чем 50-летнюю историю,
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