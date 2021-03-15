Из Мирового конгресса украинцев за антиукраинскую позицию выгнали делегатов от Латвии (32)

DsNews 2021.03.15 10:33

Совет директоров Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) принял решение об исключении из своих рядов Объединения украинских обществ Латвии (ОУОЛ) в связи с участием в акциях сторонников "русского мира", распространением антиукраинской пропаганды, лжи о войне на Донбассе и другими антиукраинскими действиями понедельник, 15 марта 2021, 10:26 Иллюстративное фото Такое решение ВКУ впервые принял за свою более чем 50-летнюю историю,