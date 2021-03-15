В съемной квартире в Николаеве застрелили женщину (27)

Украина криминальная 2021.03.15 13:02

Опубликовано 15 марта 2021 В Николаеве полиция расследует убийство 37-летней женщины, которую нашли с огнестрельным ранением в голову на съемной квартире. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области. 14 марта на 102 позвонила владелица квартиры по проспекту Центральному и сообщила, что местная жительница, которая снимала у нее квартиру, не отвечает на звонки, а соседка видит из окна, что она лежит на полу без сознания.

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