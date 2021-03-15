С вагоностроительного завода в Кадиевке оккупанты уже "выдоили" миллионы долларов, - СБУ (33)

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- Террористов "ЛНР" несколько лет финансировал завод в Луганской области : Парламент.UA 12:10
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- СБУ разоблачила механизм финансирования Россией "ЛНР" : Obozrevatel 12:01
- СБУ разоблачила масштабный механизм финансирования террористической организации "ЛНР" : 112.ua 12:00
- В Украине разоблачили очередную схему финансирования "ЛНР" : Waves-ua 12:00
- СБУ обнаружила масштабную схему финансирования оккупационной администрации "ЛНР" : ZN,UA 11:47
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- СБУ разоблачила новую схему финансирования "ЛНР" : Слово і Діло 11:43
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- В Украине разоблачила схему финансирования "ЛНР" : NewsMir.info 11:08
- СБУ разоблачила схему финансирования террористов "ЛНР" : Укринформ 11:02
- Поставляли в РФ продукцию с захваченного завода: СБУ разоблачила схему финансирования "ЛНР" на десятки миллионов рублей : Цензор.Нет 11:02
- Поставляли в РФ продукцию с захваченного завода: СБУ разоблачила схему финансирования "ЛНР" : Українські національні новини 10:47