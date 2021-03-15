С вагоностроительного завода в Кадиевке оккупанты уже "выдоили" миллионы долларов, - СБУ (33)

Depo 2021.03.15 12:28

В Службе безопасности Украины рассказали, как российские оккупанты с оккупированной территории Луганщины вывозят на Россию и продают продукцию захваченного украинского вагоностроительного предприятия в Кадиевке (бывший Стаханов) Журналист региональной редакции Depo.Донбас 15 марта 2021 11:24 Об этом сообщает Depo.Донбасс со ссылкой на пресс-центр СБУ. "Оперативники и следователи СБ Украины задокументировали, что несколько лет