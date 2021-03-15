Судье Чаусу окончательно отказали в предоставлении политического убежища в Молдове (44)

Украинская народная правда 2021.03.15 15:50

Украинский экс-судья Николай Чаус, которого подозревают в деле о взятках и который с 2016 года скрывается в Молдове, получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища. Об этом сообщает Чиновник Инфо Такое решение 3 марта 2021 года вынесла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы, сообщало 13 марта издание mold-street.com. Чауса в Украине подозревают во взяточничестве.