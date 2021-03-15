На Харьковщине напали на бригаду врачей скорой помощи (41)

Bigmir)net Новости 2021.03.15 12:39

11 мин назад Медики получили телесные повреждения. Медики госпитализированы facebook.com/ekstrena.dopomoga.kh ЧП произошло в ночь на 15 марта в поселке Травневое Валковского отделения Экстренной медпомощи. Об этом сообщает Харьковский областной Центр ЭМП в Facebook. Там напали на бригаду скорой помощи, которая ждала вызова в медпункте. Хулиганы избили двоих врачей. У пострадавших - черепно-мозговая травма, а также ушибы мягких тканей,