С 1 апреля дорожают железнодорожные билеты (33)

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- Цены на ж/д билеты в Украине вырастут с 1 апреля : Херсон Онлайн 13:37
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- Цены на ж/д билеты в Украине вырастут с 1 апреля : Obozrevatel 13:16
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- Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля: как изменится стоимость : Измаил вечерний 12:46
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- 12:16 15/03/2021 Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля: подробности : ГолосUA 12:36
- Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля: на сколько может вырасти стоимость : Еспресо TV 12:34
- В Украине с 1 апреля подорожают железнодорожные билеты : 112.ua 12:30
- 15 марта, 2021, 11:55 Железнодорожные билеты могут подорожать с 1 апреля: Как хотят изменить стоимость : Західна iнформаційна корпорація 12:17
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- С 1 апреля дорожают железнодорожные билеты : Николаевские новости 12:10
- Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля: как изменится стоимость : 06277.com.ua Доброполье 12:02
- Железнодорожные билеты вскоре подорожают: что там по ценам : UA.news 11:50
- 15.03.2021 :: 11:16 Железнодорожные билеты подорожают с 1 апреля : Транспортный бизнес 11:43
- В Украине с 1 апреля подорожают железнодорожные билеты : АТН 11:31
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