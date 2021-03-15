С 1 апреля дорожают железнодорожные билеты (33)

Местные вести 2021.03.15 13:16

15 марта 2021 12:38 Анна Буряк Министерство инфраструктуры подготовило проект приказа об утверждении изменений в тарифы на перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении. До конца 2021 года тарифы вырастут на 22%. Проект приказа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Согласно проекту, к определенной в предыдущем периоде стоимости проезда