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В Верховной Раде 18 марта выступит президент Литвы

В Верховной Раде 18 марта выступит президент Литвы (31)

Фокус 2021.03.15 13:35
15 марта 2021 в 13:10 Фото: lrt.lt | Гитанас Науседа Приехать в Киев Гитанаса Науседу приглашал ранее президент Владимир Зеленский. В четверг, 18 марта, президент Литвы Гитанас Науседа выступит в Верховной Раде Украины. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента, пишет "Интерфакс-Украина". "Было обращение к Верховной Раде с предложением выступления господина
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