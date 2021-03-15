15 мин. назад "Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе (43)

Finance.UA 2021.03.15 14:34

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о внедрении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Документ предлагает электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса. Проект закона No. 5246 зарегистрирован как неотложный на сайте парламента. Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, в случае принятия