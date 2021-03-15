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15 мин. назад "Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе

15 мин. назад "Суд в смартфоне": Зеленский инициирует электронный документооборот в уголовном процессе (43)

Finance.UA 2021.03.15 14:34
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную раду проект изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины о внедрении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования. Документ предлагает электронную систему взаимодействия между участниками уголовного процесса. Проект закона No. 5246 зарегистрирован как неотложный на сайте парламента. Как отмечается в сообщении пресс-службы президента, в случае принятия
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