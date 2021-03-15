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Стал известен список претендентов на Оскар

Стал известен список претендентов на Оскар (47)

MIGnews.com.ua 2021.03.15 17:08
MIGnews.com.ua В США Академия кинематографических искусств и наук назвала всех претендентов на Оскар 2021. Об этом говорится на сайте киноакадемии. Появился список тех, кто будет бороться за главную премию в мире кино. Лучший фильм "Отец" "Иуда и черный мессия" "Манк" "Минари" "Земля кочевников" "Девушка, подающая надежды" "Звук металла" "Суд над чикагской семеркой" Лучший режиссер Томас Винтенберг - "Еще по одной" Дэвид Финчер - "Манк"
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