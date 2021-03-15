15 марта 2021, понедельник, 17:25 В Минэнерго рассказали, сколько денег выделили на зарплаты шахтерам в 2021 (39)

Українські Новини 2021.03.15 17:45

Александр Савич Зарплаты шахтерам. Фото: ar.volyn.ua Министерство энергетики одобрило выделение 3 млрд гривен на зарплаты шахтерам в 2021 году. Об этом говорится в сообщении Минэнерго, передают Українські Новини. "Руководство Министерства энергетики подписало ряд приказов, обеспечивающих стабильное финансирование работы энергосектора, в частности по выплате заработной платы работникам угледобывающих предприятий", - говорится в нем.