15 марта 2021, понедельник, 17:25 В Минэнерго рассказали, сколько денег выделили на зарплаты шахтерам в 2021 (39)

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- Разблокированы выплаты шахтерам государственных шахт на три миллиарда гривен : 0642 Луганск 19:02
- сегодня в 18:32 Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам : Трибун Луганска 18:47
- 53 мин. назад Выплата зарплаты шахтерам разблокирована - Минэнерго : Finance.UA 18:34
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- Март, 15 в 17:41 Минэнерго разблокировало выплату заработных плат шахтерам : ICTV Факти 18:06
- В Украине выплаты зарплат шахтерам разблокированы : Вибори в Україні та світі 17:46
- 15 марта 2021, понедельник, 17:25 В Минэнерго рассказали, сколько денег выделили на зарплаты шахтерам в 2021 : Українські Новини 17:45
- Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам : Рубрика 17:33
- Горнякам госшахт разблокировали выплату 4 млрд зарплаты : Сегодня.ua 17:32
- Выплату зарплаты шахтерам разблокировали - Минэнерго : Укринформ 17:17
- 15 марта, 2021, 17:08 Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам: Сколько выделили из госбюджета : Західна iнформаційна корпорація 17:17
- В Украине разблокировали выплаты зарплат шахтерам, - Минэнергоразвития : Аргументы и Факты Украина 17:10
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- Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам : Цензор.Нет 17:02
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- Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам : Hubs 16:41
- 16:19 15.03.2021 Минэнерго разблокировало выплату зарплаты шахтерам : Интерфакс-Україна 16:31
- Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам : Pokrovsk.news 16:19
- Выплата заработной платы шахтерам разблокирована - Минэнерго : УНИАН 16:17
- Глава Минэнерго подписал бюджетные программы для выплаты зарплат шахтерам : Fin.org.ua 16:15
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- Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам : NewsMir.info 16:09
- Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам : Главное 16:05
- Выплата зарплаты шахтерам разблокирована - Минэнерго : УП: Економічна правда 16:04
- Минэнерго разблокировало выплаты зарплат шахтерам на более 3 млрд грн : Еспресо TV 16:04
- Глава Минэнерго подписал бюджетные программы для выплаты зарплат шахтерам : Укрудпром 15:45
- Минэнерго разблокировало выплату зарплат шахтерам: сколько потратят из госбюджета : РБК-Україна 15:31
- Витренко подписал бюджетные программы для выплаты зарплат шахтерам : БизнесЦензор 15:02