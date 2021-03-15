Март, 15 в 16:47 Обошлось без пострадавших и эвакуации: в Киеве в больнице No1 произошел пожар (40)

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- Март, 15 в 16:47 Обошлось без пострадавших и эвакуации: в Киеве в больнице No1 произошел пожар : ICTV Факти 17:06
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- В Киеве горела больница. В ней были люди, которых нельзя было эвакуировать, - ФОТО : Новости Киева 16:54
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- В Киеве произошел пожар в реанимационном отделении COVID-больницы : ПрессОрг24 16:40
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- В Киеве произошел пожар в COVID-больнице : Bigmir)net Новости 16:39
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