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Март, 15 в 16:47 Обошлось без пострадавших и эвакуации: в Киеве в больнице No1 произошел пожар

Март, 15 в 16:47 Обошлось без пострадавших и эвакуации: в Киеве в больнице No1 произошел пожар (40)

ICTV Факти 2021.03.15 17:06
В Киевской городской клинической больнице No1, которая находится в Дарницком районе на Харьковском шоссе, 121, около 14.34 произошел пожар. Жертв и пострадавших нет. Спасатели, прибывшие на вызов, установили, что на последнем этаже трехэтажного здания больницы, в комнате сестры-хозяйки реанимационного отделения, загорелось чистое постельное белье и прочие хозяйственное принадлежности на площади 15 кв.
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