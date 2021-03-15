Юлия Мендель будет вести телешоу для жителей Крыма и Донбасса (47)

- Юлия Мендель будет вести программу на государственном телеканале : NNS Никополь 19:23
- Мендель стала ведущей нового ТВ-шоу: о чем программа : Obozrevatel 19:16
- Пресс-секретарь Зеленского обзаведется собственным шоу на госканале : Местные вести 19:16
- 15 марта 2021, 18:50 Пресс-секретарь Зеленского Мендель открывает телевизионный проект для зрителей оккупированных ОРДО и Крыма : Восточный Вариант 19:15
- 15 марта 2021, 18:58 Мендель не будет получать заработную плату за телевизионную программу для ОРДО, - СМИ : Восточный Вариант 19:15
- Юлия Мендель будет вести телешоу для жителей Крыма и Донбасса : Матриця свободи 19:04
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель будет вести собственное телешоу : Всеукраинские вести 19:00
- Мендель станет ведущей телешоу : Версии.com 18:53
- Пресс-секретарь Зеленского будет вести политическое телешоу : UA.news 18:50
- Пресс-секретарь Зеленского будет вести шоу на государственном телевидении : Прямий канал 18:46
- Пресс-секретарь Владимира Зеленского запускает собственное шоу на госканале : Укрудпром 18:45
- Мендель запускает шоу на телеканале "Дом" : ForUm 18:35
- "Взгляд с Банковой": пресс-секретарь Зеленского запускает собственное телешоу : Фокус 18:35
- Пресс-секретарь Зеленского Мендель будет вести собственное шоу на государственном ТВ : APnews.com.ua 18:31
- Пресс-секретарь президента Мендель запускает авторский проект на телеканале "Дом" : ZN,UA 18:17
- "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель": телеканал "Дом" запускает новый проект : UATV 18:15
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель будет вести собственное телешоу : FaceNews 18:15
- Мендель нашла новую работу : Телеграф.com.ua 18:14
- "Взгляд из Банковой": пресс-секретарь Зеленского будет вести собственное телешоу : Громадське телебачення 18:06
- В Украине покажут телешоу, где Мендель пообщается с Крымом и Донбассом : Главред 18:06
- Мендель нашла новую работу : MY.UA 18:01
- 15.03.2021 в 17:55 "Взгляд с Банковой": Пресс-секретарь Зеленского будет вести свое телешоу : InfoResist.org 18:00
- Мендель анонсировала авторский проект на телеканале "Дом" : Укринформ 17:47
- Пресс-секретарь Зеленского будет вести передачу для Донбасса и Крыма : УНИАН 17:47
- Мендель станет ведущей телешоу : Вибори в Україні та світі 17:46
- Пресс-секретарь президента Мендель запускает собственное телешоу - "Взгляд с Банковой" : Бабель 17:45
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель запускает собственное шоу на телевидении : ЛІГАБізнесІнформ 17:38
- Мендель запускает собственное шоу на телевидении : Гордон 17:36
- Пресс-секретарь Зеленского Мендель будет вести на госТВ программу для Донбасса и Крыма : Дело.ua 17:33
- 15 марта 2021, 17:19 Мендель станет телеведущей: пресс-секретарь Зеленского сообщила, на каком канале выйдет ее шоу : Dialog.ua 17:33
- У Мендель появится собственное шоу на телевидении : Depo 17:33
- Мендель будет вести еженедельное телешоу для Донбасса и Крыма : Реальная газета 17:26
- 17:00 15.03.2021 Пресс-секретарь Зеленского запускает собственное шоу на государственном канале "Дом" : Интерфакс-Україна 17:15
- Юлия Мендель запускает собственное ТВ-шоу : RegioNews 17:12
- "Взгляд с Банковой": Юлия Мендель стала телеведущей вечернего шоу : Подробности.ua 17:11
- Пресс-секретарь Зеленского будет вести программу на канале для Донбасса и Крыма : NewsMir.info 17:08
- Пресс-секретарь Зеленского Мендель будет вести передачу на телевидении : Еспресо TV 17:04
- Мендель отправили на ТВ вести разъяснительную работу среди жителей оккупированных территорий : DsNews 17:03
- Мендель запускает собственное шоу на телеканале "Дом" : Цензор.Нет 17:02
- Юлия Мендель будет вести авторскую программу на канале "Дом" : MY.UA 17:01
- Юлия Мендель будет вести авторскую программу на канале "Дом" : КП в Украине 17:01
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель будет вести собственное телешоу : Страна.ua 16:47
- Юлия Мендель подалась в телеведущие : Вести.ua 16:46