Юлия Мендель будет вести телешоу для жителей Крыма и Донбасса (47)

Матриця свободи 2021.03.15 19:04

18:32 15 Март На этой неделе стартует авторский проект пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, еженедельное ТВ-шоу "Взгляд с Банковой" будет освещать актуальные события в Украине для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщила сама Мендель в Facebook. "На этой неделе на Телеканал Дом и UATV на русском стартует еженедельное ТВ-