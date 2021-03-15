Март, 15 в 18:14 Дело Приватбанка: бывших топ-менеджеров подозревают в растрате 8,2 млрд грн (49)

ICTV Факти 2021.03.15 18:36

Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ ПриватБанк. Подозрения согласовала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ ПриватБанк, тогдашний председатель правления банка распорядился