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Фокус: Украина

Март, 15 в 18:14 Дело Приватбанка: бывших топ-менеджеров подозревают в растрате 8,2 млрд грн (49)

ICTV Факти 2021.03.15 18:36
Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в растрате 8,2 млрд грн бывшим председателю правления, его заместителю и руководителю департамента межбанковских операций ПАО КБ ПриватБанк. Подозрения согласовала Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. Следствие установило, что в декабре 2016 года, накануне национализации ПАО КБ ПриватБанк, тогдашний председатель правления банка распорядился
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