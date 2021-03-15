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Фокус: Украина

Март, 15 в 19:16 Минюст обжаловал решение ОАСК об отмене нового украинского правописания (32)

ICTV Факти 2021.03.15 19:36
Министерство юстиции Украины подало апелляцию в шестой апелляционный суд против решения ОАСК об отмене нового украинского правописания. Об обжаловании решения ОАСК сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец и добавила, что правительство законные полномочия по изменению украинского правописания. - На основании норм Закона о Кабинете министров Украины, Правительство наделено полномочиями по обеспечению проведения государственной политики в
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