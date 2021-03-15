Март, 15 в 19:16 Минюст обжаловал решение ОАСК об отмене нового украинского правописания (32)

- Минюст обжаловал решение ОАСК об отмене нового правописания : Bigmir)net Новости 21:09
- Минюст обжаловал постановление Кабмина о новом украинском правописании : MIGnews.com.ua 21:08
- Минюст Украины подал апелляцию по делу об отмене нового правописания : NewsMir.info 21:08
- Минюст Украины подал апелляцию по делу об отмене нового правописания : Гордон 21:06
- 15 марта, 2021, 20:40 Минюст подал апелляцию на отмену нового правописания : Західна iнформаційна корпорація 20:47
- 15.03.2021, 20:20 Минюст обжаловал отмену нового украинского правописания : В Час Пик 20:45
- Минюст решил до последнего биться за "політикиню" в судах : Факты 20:34
- Минюст подал апелляцию на отмену нового правописания : 24 канал 20:30
- 15 марта 2021, понедельник, 20:09 Минюст обжаловал признание судом незаконным нового украинского правописания : Українські Новини 20:15
- Минюст обжаловал отмену нового правописания : Depo 20:03
- Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания : Українські національні новини 19:48
- Минюст подал апелляцию на отмену новой редакции украинского правописания : RegioNews 19:42
- Минюст обжаловал отмену новой редакции украинского правописания : ЛІГАБізнесІнформ 19:38
- Минюст подал апелляцию на отмену новой редакции украинского правописания : Громадське телебачення 19:36
- Март, 15 в 19:16 Минюст обжаловал решение ОАСК об отмене нового украинского правописания : ICTV Факти 19:36
- Минюст обжаловал отмену нового украинского правописания : УНИАН 19:32
- Минюст обжаловал отмену нового украинского правописания : Obozrevatel 19:31
- Министерство юстиции подало апелляцию на отмену нового правописания : QHA Кримські новини 19:25
- Кабмин начал обжалование отмены нового правописания : Online.ua 19:15
- Минюст обжаловал решение ОАСК об отмене нового украинского правописания : Аргументы и Факты Украина 19:10
- Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания : Цензор.Нет 19:02
- Минюст обжаловал решение ОАСК об отмене нового украинского правописания : ТСН.ua 19:02
- 18:28 15.03.2021 Минюст подал апелляцию по делу об отмене новой редакции украинского правописания : Интерфакс-Україна 18:46
- "Считаем незаконным решение ОАСК". Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания : Бабель 18:45
- Минюст обжаловал отмену нового украинского правописания : Українська правда 18:41
- Минюст подал апелляцию на отмену нового правописания : Укринформ 18:32
- Минюст обжаловал отмену нового правописания : РБК-Україна 18:16
- Минюст подал апелляцию на решение ОАСК об отмене нового украинского правописания : Еспресо TV 18:04
- Дело об отмене нового правописания: Минюст подал апелляцию : Новое Время 18:02
- Минюст обжаловал в Апелляционном суде отмену нового украинского правописания : КП в Украине 18:01
- "Решение было незаконным": Минюст подал апелляцию по делу об отмене нового правописания : APnews.com.ua 17:31