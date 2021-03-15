СМИ опубликовали новую запись разговора Медведчука и Суркова: обсуждали "царя" на Донбассе (41)

- СМИ опубликовали новую запись разговора Медведчука и Суркова: обсуждали "царя" на Донбассе : NewsOboz 22:21
- "Будет царь": СМИ опубликовали новую аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе : ТСН.ua 22:17
- Второй слив по Медведчуку: обсуждают контрабанду и Петра Порошенко : Сегодня.ua 22:17
- Украинские СМИ опубликовали запись переговоров "Медведчука и Суркова" : Народный Корреспондент 22:10
- СМИ обнародовали новые "записи переговоров Медведчука и Суркова" по Донбассу, - ВИДЕО : 0642 Луганск 22:02
- Назначение "Царя" и наличные в Дебальцево: в СМИ появилась новая запись разговоров "Медведчука - Суркова" : 5 Канал 22:01
- Опубликованы новые "записи Медведчука - Суркова" : Вибори в Україні та світі 21:46
- СМИ опубликовали новую запись разговора Медведчука и Суркова: обсуждали "царя" на Донбассе : UAinfo 21:44
- МедведчукГейт продолжается : FakeOFF 21:36
- В сети опубликовали новый "разговор Медведчука с Сурковым" : Depo 21:28
- Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення 'Ради міст'. АУДIО : Вої 21:16
- СМИ обнародовали новые "записи переговоров Медведчука и Суркова" по Донбассу, - ВИДЕО : 62.ua 21:06
- Медведчук і Сурков обговорювали Грицака, корупційні схеми в Дебальцевому і створення "Ради міст". АУДIО : Цензор.Нет 21:02
- Медведчук и Сурков обсуждали Грицака, коррупционные схемы в Дебальцево и создание "Совета городов". АУДИО : Цензор.Нет 21:02
- "Москали опять там": в сети всплыла новая "пленка" Медведчука-Суркова по Донбассу : Телеграф.com.ua 20:44
- СМИ обнародовали новые записи разговоров Медведчука и Суркова : Слово і Діло 20:43
- СМИ выложили новый разговор Медведчука и Суркова: Шестерок не даем - уважаемые люди : GlavPost.Com 20:38
- "Царь" будет: В СМИ всплыла новая запись разговора Медведчука и Суркова (видео) : Главное 20:36
- "Скажи Царю, что Грицак - нормальный человек. Шестерок не даем". Опубликованы новые "записи Медведчука - Суркова" : Цензору.нет 20:20
- 20:10 15.03.2021 СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука" : Интерфакс-Україна 20:16
- Как Грицак якобы вел переговоры с "министром обороны ДНР" под Дебальцево. В СМИ появилась аудиозапись разговоров Медведчука и Суркова : News24UA 20:07
- Опубликован новый разговор Медведчука и Суркова о ситуации на Донбассе, - СМИ (видео) : Фокус 20:05
- Всплыла новая аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе : Всеукраинские вести 19:59
- СМИ опубликовали новые разговоры людей, голоса которых похожи на Медведчука и Суркова : ZN,UA 19:47
- 15 марта 2021, 19:17 СМИ опубликовали запись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе: видео : Восточный Вариант 19:45
- "Ниже отступать, Вить, невозможно": в сети всплыли новые записи разговоров Суркова с Медведчуком о Донбассе : Факты 19:34
- Без "шестерок", но с "Царем": появился новый "слив" переговоров Медведчука с Сурковым : DsNews 19:33
- СМИ опубликовали новую запись разговора Медведчука и Суркова: обсуждали "царя" на Донбассе : УНИАН 19:32
- Появилось новое аудио разговора Медведчука и Суркова - обсуждали "Царя", поставку наличных в Дебальцево и Грицака : Преступности.нет 19:19
- СМИ опубликовали новую аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым про Донбасс : Online.ua 19:15
- "Скажи Царю, что Грицак - нормальный человек. Шестерок не даем". Опубликованы новые "записи Медведчука - Суркова" : NewsMir.info 19:08
- Всплыла новая аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе (АУДИО) : Інформатор.press 19:06
- Опубликованы новые пленки Медведчука и Суркова по Донбассу : Главред 19:06
- 15.03.2021 Просто сейчас! Медведчук в истерике - разговор слили. Началось - "Будет царь". Украинцы в ярости, скандал : Корупція Інфо 18:52
- В сети всплыла запись разговоров Медведчука с Сурковым о темных делах на Донбассе (АУДИО) : Lenta.ua 18:38
- "Скажи Царю, что Грицак - нормальный человек. Шестерок не даем". Опубликованы новые "записи Медведчука - Суркова" : Гордон 18:36
- Появилась новая аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе : Экономика от Пророка 18:32
- СМИ выложили новый разговор Медведчука и Суркова: Шестерок не даем - уважаемые люди : Сегодня.ua 18:32
- "Будет царь": СМИ обнародовали новую аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе : 24 канал 18:30
- "Будет царь!" Всплыла аудиозапись разговоров Медведчука с Сурковым о Донбассе : Obozrevatel 17:31