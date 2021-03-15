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СМИ опубликовали новую запись разговора Медведчука и Суркова: обсуждали "царя" на Донбассе

СМИ опубликовали новую запись разговора Медведчука и Суркова: обсуждали "царя" на Донбассе (41)

NewsOboz 2021.03.15 22:21
15.03.2021 22:01 Новая запись разговора между Медведчуком и Сурковым появилась в сети / Коллаж 24 канала В сети появилась новая аудиозапись вероятного разговора между Кумом Путина Виктором Медведчуком и бывшим помощником Путина Владиславом Сурковым. Беседа, в частности, касается Дебальцево и переговоров российских сил на Донбассе с СБУ. Как утверждает OBOZREVATEL, журналисты получили аудиозаписи из достоверных
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