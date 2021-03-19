Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов (72)

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- Степанов: Переходим ко второму этапу вакцинации : Власти.нет 12:16
- Глава МОЗ рассказал, какие вакцины стоит ожидать в ближайшее время : Слово і Діло 12:13
- Степанов о последствиях COVID-вакцинации: "Будет отвечать Украина" : Bigmir)net Новости 12:09
- Украина переходит на второй этап COVID-вакцинации: что это значит : Bigmir)net Новости 12:09
- 12:04 19/03/2021 В Минздраве заявили о начале второго этапа вакцинации : ГолосUA 12:06
- Безопасный и эффективный: европейские страны возобновляют вакцинацию препаратом AstraZeneca : Матриця свободи 12:04
- Степанов анонсировал второй этап вакцинации в Украине : Obozrevatel 12:01
- COVID-вакцинация в Украине вышла на новый этап : UA.news 11:49
- Степанов анонсировал поступление дополнительных партий вакцин в Украину: когда и какие препараты : ТСН.ua 11:47
- 19 марта, 2021, 11:31 В Украине объявили о старте второго этапа вакцинации: Что им предусмотрено : Західна iнформаційна корпорація 11:47
- Степанов рассказал, сколько и когда вакцин от COVID-19 получит Украина : TK Media 11:46
- 19 марта 2021, 11:16 Донбасс лидирует в Украине по количеству привитых людей от COVID-19 : Восточный Вариант 11:45
- 19 марта 2021, пятница, 11:26 Степанов объявил о начале второго этапа вакцинации в Украине : Українські Новини 11:45
- Украина ожидает дополнительные партии вакцин от коронавируса : Гуру.ua 11:40
- Степанов объявил о переходе ко второму этапу вакцинации : ForUm 11:35
- В Минздраве заявили о старте второго этапа вакцинации : From-UA.com 11:35
- В Украине начинается второй этап вакцинации : Gazeta.ua 11:35
- Условием въезда в Украину станет негативный ПЦР-тест, - Степанов : Фокус 11:34
- Отделяйте зерна от плевел, - Степанов о кампании по дискредитации вакцины CoviShield в Украине. ВИДЕО : Цензор.Нет 11:32
- Украина переходит ко второму этапу вакцинации от коронавируса: кого будут прививать : ТСН.ua 11:32
- Украина: заболеваемость коронавирусной болезнью COVID-19 - 19.03.2021 : ZpTown 11:31
- В план вакцинации в Украине могут включить работников критически важных предприятий - Степанов : DailyUA 11:25
- Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов : ProNews 11:24
- Степанов анонсировал дополнительные поставки противоковидных вакцин: когда ожидать : ProNews 11:24
- 19-Mar-2021 11:17 Степанов: Переходим ко второму этапу вакцинации : Южная правда 11:19
- В план вакцинации в Украине могут включить работников критически важных предприятий - Степанов : Українські національні новини 11:18
- В Украине зарегистрировано 455 побочных реакций на вакцину Covishield : КП в Украине 11:16
- Пандемию слишком политизируют - Степанов отчитался в Раде о вакцинации : Вести.ua 11:15
- Украина переходит ко второму этапу вакцинации - Степанов : Українська правда 11:11
- Украина перешла ко второму этапу COVID-вакцинации, - Минздрав : Аргументы и Факты Украина 11:10
- В Украине установили рекорд по вакцинации от COVID : Bigmir)net Новости 11:09
- Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов : NewsWeek 11:07
- Медсестра из Грузии, которая впала в кому после вакцинации AstraZeneca, скончалась в больнице : Фокус 11:04
- 19 марта, 2021 - 00:00 В Харьковской области за сутки вакцинировали 300 человек : KharkivToday 11:04
- Степанов анонсировал дополнительные поставки противоковидных вакцин: когда ожидать : Українські національні новини 11:03
- Со следующей недели в Украине стартует 2-й этап COVID-вакцинации: начнут работу стационарные пункты прививки, - Степанов : Цензор.Нет 11:02
- Отделяйте зерна от плевел, - Степанов о кампании по дискредитации вакцины CoviShield в Украине : Цензор.Нет 11:02
- Украина перешла ко второму этапу вакцинации, прививки получат семейные врачи - Степанов : Новое Время 11:02
- Степанов назвал области с самой тяжелой COVID-ситуацией : APnews.com.ua 11:01
- За минувшие сутки дозу вакцины от коронавируса получили 10 тыс. 959 украинцев : 112.ua 11:00
- В Харьковской области за сутки прививки от коронавируса сделали 300 человек : Вечерний Харьков 10:53
- Европейские страны восстанавливают прививки препаратом AstraZeneca : ZN,UA 10:47