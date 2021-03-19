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Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов

Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов (72)

NewsWeek 2021.03.19 11:07
КИЕВ. 19 марта. NW. Украина менее чем за месяц переходит ко второму этапу вакцинации от COVID-19. Со следующей недели в Украине начинается работа стационарных пунктов прививки от коронавируса и вакцинация семейных врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, выступая в Верховной Раде, передает корреспондент NW. Цитата: "Дорожная карта вакцинации предусматривает 5 основных этапов.
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2021.03.19 (72)

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