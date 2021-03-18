Европейское агентство по лекарственным средствам подтвердило безопасность вакцины AstraZeneca (2)

Lenta.ua 2021.03.18 20:38

20:25 18 мар. В ЕМА пришли к выводу, что вакцина не провоцирует образование тромбов. Об этом говорится в заявлении ЕМА "Комитет по безопасности EMA пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина", - говорится в заявлении регулятора. В ведомстве подчеркнули, что Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови.