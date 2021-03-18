Трубин: Нам по силам было пройти дальше в Лиге Европы (23)

MY.UA 2021.03.18 23:16

18 марта, 21:06 Вратарь донецкого клуба считает, что первый гол надломил команду психологически. Голкипер Шахтера Анатолий Трубин подвел итоги ответного матча против Ромы, в котором "горняки" потерпели поражение со счетом 1:2 и вылетели из Лиги Европы. "Мы хотели выиграть, старались изо всех сил, бились до последней секунды. Тренер в перерыве говорил, что нужно продолжать играть в таком ключе.