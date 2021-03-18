Трубин: Нам по силам было пройти дальше в Лиге Европы (23)

2021.03.19 (23)2021.03.18 (194) →
- Март, 18 в 23:59 Динамо уступило Вильярреалу в Испании и покинуло Лигу Европы : ICTV Факти 00:06
- "Вильярреал" - "Динамо" 2:0 : Footboom.com 00:05
- "Динамо" уступило "Вильярреала" и вылетело из Лиги Европы : Еспресо TV 00:04
- Льорис - о вылете "Тоттенхэма" из Лиги Европы: "Это позор" : Dynamomania.com 00:04
- Загребское "Динамо" выбило "Тоттенхэм" из Лиги Европы после поражения в первом матче со счетом 0:2 : Микола.net 00:04
- "Вильярреал" - "Динамо" 2:0. Киевляне завершили выступления в сезоне еврокубков 2020/21 : Dynamomania.com 00:03
- Динамо еще раз уступило Вильярреалу и прекратило выступления в Лиге Европы : Новое Время 00:02
- Украина дальше без Европы! "Динамо" ни разу не забило "Вильярреалу" : Сегодня.ua 00:02
- Динамо завершило выступления в Лиге Европы, уступив Вильярреалу в Испании : Команда No1 00:02
- "Динамо" без шансов проиграло "Вильярреалу" и вылетело из Лиги Европы (видео) : ТСН.ua 00:02
- Чуда не случилось: Динамо покинуло Лигу Европы, безвольно уступив Вильярреалу : УНИАН 00:02
- "Динамо" завершило выступления в Лиге Европы, проиграв "Вильярреалу" на выезде : Xsport.ua 00:01
- 18 Март 2021 "Шахтер" во второй раз проиграл "Роме" и вылетел из Лиги Европы : 0522ua.com Кировоград 00:01
- "Динамо" поражением завершило выступление в Лиге Европы : Obozrevatel 00:01
- "Вильярреал" - "Динамо" 2:0. Жерар Морено выбил киевлян из Лиги Европы : APnews.com.ua 00:01
- Четыре торпеды от "желтой субмарины": "Динамо" бездарно вылетело из Лиги Европы : Апостроф 00:00
- "Шахтер" во второй раз проиграл "Роме" и вылетел из Лиги Европы : Всеукраинские вести 00:00
- Динамо на выезде уступило Вильярреалу и вылетело из Лиги Европы : 24 канал 00:00
- "Динамо" проиграло в Испании "Вильярреалу" и вылетело из Лиги Европы : 112.ua 00:00
- Четыре торпеды от "желтой субмарины": "Динамо" бездарно вылетело из Лиги Европы : Луганский Радар 23:57
- Футбол: "Шахтер" проиграл "Роме" и завершает выступления в турнире Лиги Европы : Ukr-Today.com 23:51
- "Шахтер" еще один продул "Роме" и вылетел из Лиги Европы: видеообзор матча : Ukr-Today.com 23:51