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Трубин: Нам по силам было пройти дальше в Лиге Европы

Трубин: Нам по силам было пройти дальше в Лиге Европы (23)

MY.UA 2021.03.18 23:16
18 марта, 21:06 Вратарь донецкого клуба считает, что первый гол надломил команду психологически. Голкипер Шахтера Анатолий Трубин подвел итоги ответного матча против Ромы, в котором "горняки" потерпели поражение со счетом 1:2 и вылетели из Лиги Европы. "Мы хотели выиграть, старались изо всех сил, бились до последней секунды. Тренер в перерыве говорил, что нужно продолжать играть в таком ключе.
ЕВРОПА, ЛИГА, МАТЧ, РОМА, ШАХТЕР, ДИНАМО, Киев, Украина, Испания
2021.03.19 (23)

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