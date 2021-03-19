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В Украине стартует второй этап вакцинации от коронавируса со следующей недели

В Украине стартует второй этап вакцинации от коронавируса со следующей недели (89)

Новости Донбасса 2021.03.19 11:10
Второй этап вакцинации от коронавируса стартует в Украине со следующей недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде в пятницу. Он пояснил, что со следующей недели начинается работа стационарных прививочных пунктов и вакцинация семейных врачей. В настоящее время в Украине провакцинированы 92 713 человек. Степано добавил, что ожидаются следующие поставки вакцин: "В ближайшем
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2021.03.19 (89)

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