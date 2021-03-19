В Украине стартует второй этап вакцинации от коронавируса со следующей недели (89)

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- Почему в Украине так и не наладили производство вакцины : Наша Столиця 12:19
- "Такими темпами мы скоро сдохнем". Как работает киевская мобильная бригада по вакцинации : Наша Столиця 12:19
- Степанов сообщил, кто ответственен за низкие темпы вакцинации от коронавируса в Украине : ТСН.ua 12:17
- Украина перешла ко второму этапу вакцинации от COVID-19 - Степанов : УНИАН 12:17
- В Украине за прошедшие сутки прививки от COVID-19 получили 10959 человек : Електронні Вісті 12:16
- 19 марта 2021, пятница, 12:00 Литва просит Украину не покупать электроэнергию у Белорусской АЭС : Українські Новини 12:15
- В Украине за сутки сделали более 10 тысяч вакцин от коронавируса : Барометр Южноукраинска 12:12
- В Минздраве считают, что Украина уже перешла на второй этап вакцинации от COVID-19 : Гордон 12:06
- Степанов говорит, что в Украине через несколько дней стартует второй этап вакцинации. Кому будут делать прививки? : Громадське телебачення 12:06
- Если не снять ответственность с производителей COVID-вакцин, то Украине будут недоступны некоторые их виды, - Степанов : Цензор.Нет 12:02
- Украина перешла ко второму этапу COVID-вакцинации : Електронні Вісті 12:00
- Степанов рассказал о втором этапе вакцинации в Украине : 5 Канал 12:00
- Степанов назвал виновных в медленной вакцинации : Версии.com 11:54
- В Украине новый рекорд по вакцинации от COVID-19 : Власти.нет 11:46
- Украина собирается изменить правила въезда : UA-Reporter.com 11:44
- Март, 19 в 11:22 В Украине за сутки вакцинировали от Covid-19 почти 11 тыс. человек : ICTV Факти 11:36
- Украина переходит ко второму этапу вакцинации, - Степанов : Фокус 11:35
- Вакцинация в Украине идет черепашьими темпами: привито лишь 93 тысячи человек, в очереди - около 300 тысяч : УНИАН 11:32
- Украина будет требовать отрицательный тест на коронавирус для въезжающих в страну - Степанов : Страна.ua 11:32
- Степанов ответил, кто ответственный за медленные темпы вакцинации : 24 канал 11:30
- В Украине стартует 2 этап вакцинации: Степанов рассказал, что это значит : 24 канал 11:30
- Вы нам мешаете все время - Степанов пожаловался на "вакханалию" и нашел козлов отпущения : Ракурс 11:25
- Вакцинированных от COVID-19 в Украине уже 92 тысячи, еще 290 тысяч - в очереди : ProNews 11:24
- Степанов: Украина перешла ко второму этапу COVID-вакцинации : ZN,UA 11:17
- В Украине на следующей неделе начнется вакцинация семейных врачей : Укринформ 11:17
- За сутки в Украине вакцинировали почти 11 тысяч человек : Укринформ 11:17
- Украина перешла ко второму этапу вакцинации - Степанов : Слово і Діло 11:13
- Степанов переложил ответственность за медленные темпы вакцинации на местные власти : RegioNews 11:12
- В Украине стартует второй этап вакцинации от коронавируса со следующей недели : Новости Донбасса 11:10
- Украина переходит ко второму этапу вакцинации, - Степанов : НикВести 11:10
- Темпы вакцинации от коронавируса зависят от местной власти, - Степанов : Аргументы и Факты Украина 11:10
- Наличие антител к коронавирусу не повод отказываться от вакцинации - МОЗ : Лента новостей Одессы 11:09
- 10:48 19/03/2021 В Украине впервые вакцинировали более 10 тысяч человек за сутки : ГолосUA 11:06
- Даже при наличии антител к коронавирусу нужно вакцинироваться, - МОЗ : Наш Киев 11:05
- В Украине начался второй этап вакцинации, - Степанов : Главное 11:05
- 19 марта, 10:01 Не прошло и полгода: в Украине впервые вакцинировали за сутки более 10 тысяч человек : Думская.net 11:03
- Вакцинация в Украине: топ-6 проваленных властью обещаний : DsNews 11:03
- За медленный темп COVID-вакцинации в Украине ответственность несет местная власть: Минздрав обеспечил все необходимое, - Степанов : Цензор.Нет 11:02
- Темпы вакцинации от коронавируса зависят от местной власти, - Степанов : MY.UA 11:01
- Вакцинация в Украине: установлен первый рекорд суточных прививок : UA.news 10:50
- В Украине новый рекорд по вакцинации от COVID-19 : Измаил вечерний 10:46
- Степанов переложил вину за медленную вакцинацию на местные власти : Вести.ua 10:45
- В Европе приняли важное решение по применению вакцины AstraZeneca : Телеграф.com.ua 10:43