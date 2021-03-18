США пообещали применить санкции против всех участников "Северного потока-2" (1)

Винница Реал 2021.03.18 22:11
18.03.2021
Власти США предостерегли участников, занимающихся строительством
российского газопровода Северный поток-2, от продолжения работ.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все попытки закончить проект
фиксируются.
"Как уже говорил президент (Джо Байден, - ред.), Северный поток-2 является
плохой сделкой как для Германии и Украины, так и для наших союзников и
партнеров в странах Центральной и Восточной Европы.
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