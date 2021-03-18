США пообещали применить санкции против всех участников "Северного потока-2" (1)

Винница Реал 2021.03.18 22:11

18.03.2021 Власти США предостерегли участников, занимающихся строительством российского газопровода Северный поток-2, от продолжения работ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все попытки закончить проект фиксируются. "Как уже говорил президент (Джо Байден, - ред.), Северный поток-2 является плохой сделкой как для Германии и Украины, так и для наших союзников и партнеров в странах Центральной и Восточной Европы.