Перевод часов не отменили: Рада пересмотрит законопроект (228)

2021.03.19 (228)2021.03.18 (23) →
- Верховная Рада не смогла отменить перевод часов : Ukrainian Bessarabia 21:14
- Верховная Рада не смогла отменить перевод часов : 20 минут Украина 21:04
- Как мариупольцы отнеслись к отмене перевода стрелок, - ВИДЕООПРОС : 0629.com.ua Мариуполь 21:00
- Верховная Рада провалила голосование за отмену перевода часов : Прямий канал 20:46
- Кабмин может и без Верховной рады отменить переход на летнее время : RegioNews 20:42
- Раде не хватило голосов для отмены перехода на летнее время : Hronika.info 20:41
- Переводить или не переводить: Рада попытается отменить летнее время еще раз : Медиа-группа Объектив 20:40
- Украина может отказаться от перевода часов даже без законопроекта - нардеп : Комментарии.UA 20:23
- В этом году Украина ещё перейдёт на летнее время : Авдеевка.сити 20:14
- 19 Март 2021 Время в Украине нельзя менять без Европы : 0532ua.com Полтава 20:01
- 19:42 / 19.03.2021 Время в Украине нельзя менять без Европы : Багнет 20:01
- Криворожанам придется перевести часы: Верховная Рада не проголосовала за отмену перехода на летнее время : Кривбасс On-Line 19:53
- Переход на летнее время все же состоится: Верховная Рада не смогла его отменить : Попасная.City 19:37
- Верховная Рада не смогла отменить перевод часов : FM-TV 19:35
- Переход на "летнее время": правительство может отменить перевод часов без решения Рады, - "слуга" Пидласа : Еспресо TV 19:34
- Верховная Рада не отменила перевод часов в Украине на летнее и зимнее время : Телеканал НТН 19:12
- Верховная Рада не отменила перевод часов в Украине на летнее и зимнее время : Телеканал НТН 19:12
- Рада не поддержала отмену перевода часов в Украине : Николаевский центр журналистских расследований 19:09
- Март, 19 в 18:54 Переход на летнее время: Кабмин может отменить перевод часов без решения Рады : ICTV Факти 19:06
- В этом году Украина ещё перейдёт на летнее время : Новости Краматорска 18:46
- 18:42 19.03.2021 Кабмин может отменить переход на летнее время 28 марта, несмотря на промедления с законопроектом - нардеп : Интерфакс-Україна 18:46
- 19.03.2021, 18:25 Будут ли украинцы переводить часы на летнее время: правительство приняло решение : В Час Пик 18:45
- В Украине не отменили перевод часов. Законопроект пересмотрят : Главком 18:35
- Рада не поддержала законопроект об отмене перевода часов : Газета День 18:28
- Перевод часов не отменили: стала известна причина : РИА Мелитополь 18:28
- В Верховной Раде не поддержали законопроект об отмене сезонного перевода часов : Лента новостей Днепра 18:22
- Рада провалила закон об отмене перехода на летнее время : Деньги.ua 18:21
- Летнее или зимнее время? Нужно ли Украине переводить часы : Сегодня.ua 18:17
- Рада в апреле может вернуться к рассмотрению отмены сезонного времени : MY.UA 18:16
- Верховная Рада не смогла отменить перевод часов : Бессарабия Информ 18:15
- 19 марта 2021, пятница, 17:56 Рада в апреле может вернуться к рассмотрению отмены сезонного времени : Українські Новини 18:15
- Верховная Рада не смогла отменить переход на летнее время : Барометр Южноукраинска 18:12
- Переход на летнее время останется, - Рада провалила законопроект : Акцент.zp.ua 18:10
- Рада пока решила не отменять летнее время : Минпром 18:08
- Верховная Рада не смогла отменить перевод часов. 27 марта Украина перейдет на летнее время : Наша Газета Луганск 18:05
- Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос об отмене перевода часов : Mrpl.City 18:03
- Верховная Рада не смогла отменить перевод часов. 27 марта Украина перейдет на летнее время : Cxid.info 18:02
- Рада не поддержала отмену летнего времени: результаты голосования : Луганский Радар 17:57
- В Украине пока не отменили переход на летнее время : Вечерний Харьков 17:53
- Переход на летнее время 2021: когда в Украине переводят часы : Новости Херсонщины 17:49
- 19 марта 2021, пятница, 17:25 Рада попытается отменить летнее время еще раз. Законопроект отправили на повторное чтение : Українські Новини 17:45
- 19.03.2021 :: 16:54 ВР рекомендуют изменить процедуру банкротства госпредприятий ОПК : Транспортный бизнес 17:43
- Рада не отменила переход на летнее время : Hubs 17:41
- В Слуге народа сказали, как отменить летнее время без закона Рады : Bigmir)net Новости 17:39
- Кабмин отменит перевод часов в Украине вместо Рады, - нардеп : APnews.com.ua 17:31