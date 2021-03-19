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Фокус: Украина

Перевод часов не отменили: Рада пересмотрит законопроект (228)

GlavPost.Com 2021.03.19 16:38
19 марта, 2021 В пятницу, 19 марта, Верховная Рада Украины не смогла отменить перевод часов. Об этом сообщает со ссылкой на трансляцию заседания Верховная Рада. Парламент отправил на повторное второе чтение соответствующий законопроект No4201 об исчислении времени в Украине. Отметим, что профильный комитет рекомендовал в целом одобрить этот закон. Напомним перевод часов на летнее время в 2021 году произойдет 28 марта в 3
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2021.03.19 (228)

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