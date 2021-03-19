Суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан (50)

Газета День 2021.03.19 21:28

Фото Reuters Кассационный суд в составе Верховного суда отказался признать санкции в отношении телеканалов нарушением прав граждан. Как передает Укринформ, соответствующее решение было принято по иску гражданина, который оспаривал указ Президента от 2 февраля этого года о применении санкций в отношении телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Україна", информирует пресс-служба суда. Отмечается, что при рассмотрении дела суд проверял, является ли потеря