Суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан (50)

2021.03.19 (50)2021.03.18 (8) →
- СНБО поручил проверить монополиста цифрового телевидения "Зеонбуд" : DailyUA 22:25
- СНБО поручил проверить монополиста цифрового телевидения "Зеонбуд" : Українські національні новини 22:17
- СНБО ввел очередные санкции, а Рада провалила отмену перевода часов. Главное за день : Слово і Діло 22:13
- Суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан : Газета День 21:28
- Данилов анонсировал заседание СНБО по локдауну в Украине : КП в Украине 21:01
- Суд не признал санкции против каналов Медведчука нарушением прав граждан : Парламент.UA 20:40
- Верховный суд отказался отменять санкции против каналов Козака : Главком 20:35
- Данилов анонсировал заседание СНБО, на котором рассмотрят вопрос локдауна в Украине : УНИАН 20:32
- Верховный Суд не признал санкции по "каналам Медведчука" нарушением прав : НикВести 20:10
- Суд признал законным запрет телеканалов Медведчука : GuildHall 20:05
- Суд признал законным указ Зеленского о санкциях против телеканалов : Наша Газета Луганск 20:05
- Данилов анонсировал заседание СНБО с вопросом локдауна в Украине : Страна.ua 20:02
- Закрытые каналы Медведчука - Верховный суд отказал в отмене санкций : Ракурс 19:25
- Верховный суд отказал в иске, которым пытались снять санкции с телеканалов Медведчука - впереди еще 10 аналогичных дел : Преступности.нет 19:18
- Верховный суд отклонил иск о санкциях против "каналов Медведчука" : СтопКор 19:13
- 18:13 19.03.2021 Суд отказался признать бан "каналов Медведчука" нарушением прав : Петр и Мазепа 19:10
- ВС открыл производство по трем делам относительно обжалования применения санкций : ЮРЛІГА 18:47
- Суд отказал в удовлетворении исков, которые обжаловали санкции против телеканалов Медведчука : Днепр. Главное 18:38
- В Верховном суде приняли решение по "каналам Медведчука" : Главред 18:35
- Верховный Суд отказал в отмене санкций против "каналов Медведчука" : #Буквы 18:20
- Суд не признал санкции против каналов Медведчука нарушением прав : Слово і Діло 18:13
- Верховный суд отказался снять блокировку с трех каналов : Bigmir)net Новости 18:09
- Суд принял решение по "каналам Медведчука" : Gazeta.ua 18:06
- Верховный Суд: санкции против каналов Медведчука - это не нарушение прав : Накипело.ua 18:05
- КАС Верховного Суда не зафиксировал в санкциях против "каналов Медведчука" нарушений прав человека : ZN,UA 17:47
- Запрет каналов Медведчука: Верховный суд отказал в первом иске : Obozrevatel 17:46
- Верховный суд рассмотрел иск о санкциях в отношении трех телеканалов : Вибори в Україні та світі 17:46
- В Верховном суде отклонили еще один иск об отмене санкций против каналов Медведчука : Електронні Вісті 17:45
- Суд отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан : RegioNews 17:42
- Верховный суд не признал санкции против телеканалов из пула Медведчука нарушением прав граждан : Гордон 17:36
- Санкции против "каналов Медведчука": Верховный суд не увидел в указе Зеленского нарушения прав граждан : Depo 17:33
- В Верховном суде отклонили еще один иск об отмене санкций против каналов Медведчука : УНИАН 17:17
- Суд отказался признать санкции против "телеканалов Медведчука" нарушением прав граждан : Укринформ 17:17
- 19 марта 2021, пятница, 16:57 Суд отказался признавать санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK нарушением прав человека : Українські Новини 17:15
- Запрет каналов Козака: Кассационный суд отказал истцу признать санкции нарушением его прав : Еспресо TV 17:04
- Верховный суд не признал санкции против "телеканалов Медведчука" нарушением прав украинцев : DsNews 17:03
- Верховный суд отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан : КП в Украине 17:01
- Санкции против "каналов Медведчука": суд не признал нарушения прав человека : Вести.ua 16:45
- КАС Верховного суда отказался признать санкции против каналов Медведчука нарушением прав граждан : Бабель 16:45
- В Верховном суде отказались признать санкции против "каналов Медведчука" нарушением прав украинцев : Новости Донбасса 16:40
- Верховный суд: отключение "112 Украина", NewsOne и ZIK не нарушает права человека : Дело.ua 16:33
- 19 марта 2021, 16:19 "У нас сегодня важный и насыщенный день", - Зеленский подтвердил проведение СНБО : Dialog.ua 16:33
- Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов нарушением прав граждан : Business Information Network 16:32
- Кассационный суд ВС отказался признать санкции против телеканалов Медведчука нарушением прав граждан : Цензор.Нет 16:32