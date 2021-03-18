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Фокус: Украина

"Кто как обзывается, тот сам так называется": в Кремле ответили Байдену на "Путин-убийца"

"Кто как обзывается, тот сам так называется": в Кремле ответили Байдену на "Путин-убийца" (1)

Антифашист 2021.03.18 15:11
18.03.21 AF-News Президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировали скандальное заявление главы Белого дома Джо Байдена о том, что он считает российского лидера "убийцей" и Путина ждет "расплата" за вмешательство в американские выборы. По информации российских СМИ, Владимир Путин пожелал ответ пожелал Байдену здоровья.
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2021.03.19 (1)

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