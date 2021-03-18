"Кто как обзывается, тот сам так называется": в Кремле ответили Байдену на "Путин-убийца" (1)

Антифашист 2021.03.18 15:11
18.03.21 AF-News
Президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков и
представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировали скандальное заявление
главы Белого дома Джо Байдена о том, что он считает российского лидера
"убийцей" и Путина ждет "расплата" за вмешательство в американские выборы.
По информации российских СМИ, Владимир Путин пожелал ответ пожелал Байдену
здоровья.
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