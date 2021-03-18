Псаки: Байден не сожалеет о том, что назвал Путина "убийцей" (1)

Антифашист 2021.03.18 21:11
18.03.21 antifa
Президент США Джо Байден не сожалеет об оскорблении в адрес главы
Российской Федерации Владимира Путина.
Об этом заявила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки 18
марта на брифинге в Белом доме.
У пресс-секретаря поинтересовались, сожалеет ли Байден о том, что ответил
утвердительно на провокационный вопрос журналиста телекомпании ABC News,
считает ли президент Владимира Путина "убийцей".
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