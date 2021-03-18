Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Псаки: Байден не сожалеет о том, что назвал Путина "убийцей"

Псаки: Байден не сожалеет о том, что назвал Путина "убийцей" (1)

Антифашист 2021.03.18 21:11
18.03.21 antifa Президент США Джо Байден не сожалеет об оскорблении в адрес главы Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки 18 марта на брифинге в Белом доме. У пресс-секретаря поинтересовались, сожалеет ли Байден о том, что ответил утвердительно на провокационный вопрос журналиста телекомпании ABC News, считает ли президент Владимира Путина "убийцей".
ПУТИН, УБИЙЦА, ДЖО, СЛОВО, ШУТКА, ИРОНИЯ, Путин, Россия, США, Украина, Москва, Вашингтон
2021.03.19 (1)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021