Псаки: Байден не сожалеет о том, что назвал Путина "убийцей" (1)

Антифашист 2021.03.18 21:11

18.03.21 antifa Президент США Джо Байден не сожалеет об оскорблении в адрес главы Российской Федерации Владимира Путина. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Дженнифер Псаки 18 марта на брифинге в Белом доме. У пресс-секретаря поинтересовались, сожалеет ли Байден о том, что ответил утвердительно на провокационный вопрос журналиста телекомпании ABC News, считает ли президент Владимира Путина "убийцей".