Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа, а сам олигарх налаживает связи с местной элитой, - СМИ

Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа, а сам олигарх налаживает связи с местной элитой, - СМИ (2)

Преступности.нет 2021.03.18 23:19
18.03.2021 22:26 Себастьян КурцКанцлер Австрии Себастьян Курц использовал частный самолет, который мог принадлежать беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на австрийское издание ZackZack. По информации издания, 4 марта Курц вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прибыл в Израиль на датском государственном самолете для обсуждения вопроса вакцинации.
КАНЦЛЕР, АВСТРИЯ, САМОЛЕТ, ВЕНА, СЕБАСТЬЯН, КАПП, Фирташ, Шютца, Шютцу, Avcon Jet AG, AT, Украина, Киев, Израиль, Тель-Авив, США
2021.03.19 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021