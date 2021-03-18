Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа, а сам олигарх налаживает связи с местной элитой, - СМИ (2)

Преступности.нет 2021.03.18 23:19

18.03.2021 22:26 Себастьян КурцКанцлер Австрии Себастьян Курц использовал частный самолет, который мог принадлежать беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на австрийское издание ZackZack. По информации издания, 4 марта Курц вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прибыл в Израиль на датском государственном самолете для обсуждения вопроса вакцинации.