Канцлер Австрии пользовался самолетом Фирташа, а сам олигарх налаживает связи с местной элитой, - СМИ (2)

Преступности.нет 2021.03.18 23:19
18.03.2021 22:26
Себастьян КурцКанцлер Австрии Себастьян Курц использовал частный самолет,
который мог принадлежать беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.
Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на австрийское издание ZackZack.
По информации издания, 4 марта Курц вместе с премьер-министром Дании Метте
Фредериксен прибыл в Израиль на датском государственном самолете для
обсуждения вопроса вакцинации.
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