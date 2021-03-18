Авария сухогруза в Черном море: спасенные моряки вернулись в Украину (1)

ПрессОрг24 2021.03.18 19:40
18 Мар, 17:14
Спасенные украинские моряки-члены экипажа судна "Volgo Balt 179",
затонувшего в Черном море, вернулись на Родину. Об этом сообщает посольство
Украины в Румынии, передает УНН.
Цитата
"Сегодня, 18 марта 2021, украинские моряки-члены экипажа судна "Volgo Balt
179" в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли на
пункт пересечения границы Рени (Украина)", - сообщили в посольстве.
Детали
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, Украина
, Одесса
, Россия
, Ростов-на-Дону