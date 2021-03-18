Авария сухогруза в Черном море: спасенные моряки вернулись в Украину (1)

ПрессОрг24 2021.03.18 19:40

18 Мар, 17:14 Спасенные украинские моряки-члены экипажа судна "Volgo Balt 179", затонувшего в Черном море, вернулись на Родину. Об этом сообщает посольство Украины в Румынии, передает УНН. Цитата "Сегодня, 18 марта 2021, украинские моряки-члены экипажа судна "Volgo Balt 179" в сопровождении сотрудников Посольства Украины в Румынии прибыли на пункт пересечения границы Рени (Украина)", - сообщили в посольстве. Детали