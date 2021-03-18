В Украине введут новые тесты для получения водительских прав (2)

Деловой Славянск 2021.03.18 20:37

18 марта 2021 в 20:01 Валерий Максимов В Украине в апреле теоретические экзамены для получения водительских прав будут составлять по новым тестам. Их можно предварительно пройти на сайте Главного сервисного центра МВД. Четыре месяца назад центр запустил "Банк экзаменационных вопросов по ПДД". Преподаватели профильных учебных заведений и все желающие до сих пор активно предоставляют свои предложения в экзаменационных вопросах по