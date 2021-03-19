В Украине могут ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира" (23)

2021.03.19 (23)2021.03.18 (28) →
- В Раде хотят приравнять идеологию России к нацизму и коммунизму : Комментарии.UA 12:23
- В Раду внесли законопроект о запрете "русского мира" : Donbass.UA 12:03
- В Украине могут ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира" : Юж-Ньюз 11:32
- Раде предложили приравнять пропаганду "русского мира" к пропаганде нацизма : APnews.com.ua 10:31
- За пропаганду "русского мира" будет предусмотрена уголовная ответственность : Политрада 10:20
- В Украине хотят запретить идеологию "русского мира": депутаты внесли законопроект : 24 канал 10:00
- В Раде предложили приравнять пропаганду "русского мира" к нацизму : Новости Херсонщины 09:49
- 19.03.2021 08:48 Верховная Рада рассматривает проект закона о запрете "русского мира" : ДонПресс 09:03
- 19 Март 2021 В Раду внесен проект закона о запрете идеологии "русского мира" : 0562ua.com Днепр 09:01
- 19-Mar-2021 07:47 В Раду внесен проект закона о запрете "русского мира" : Южная правда 08:18
- В Раду внесен проект закона о запрете идеологии "русского мира" : Власти.нет 08:16
- В Раду внесен проект закона о запрете идеологии "русского мира" : MY.UA 08:01
- В Раду внесен проект закона о запрете "русского мира" : Вибори в Україні та світі 07:46
- В Раду внесен проект закона о запрете "русского мира" : Ukr-Today.com 04:51
- В Украине могут ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира" : Типичный Херсон 03:43
- В Раду внесен проект закона о запрете "русского мира" : Bigmir)net Новости 03:39
- В Раду внесен проект закона о запрете "русского мира" : MY.UA 03:01
- "Слуги" предлагают запретить пропаганду идеологии "русского мира", приравненной к нацизму : #Буквы 01:20
- "Слуги народа" будут сажать украинцев до 10 лет за пропаганду "русского мира" : Голос Правди 00:42
- В Украине могут ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира" : Новости N 00:11