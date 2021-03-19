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В Украине могут ввести уголовную ответственность за пропаганду "русского мира" (23)

Юж-Ньюз 2021.03.19 11:32
19.03.2021 Юж-Ньюз В Верховной Раде Украины 17 марта зарегистрировали проект закона No5259 об осуждении идеологии "русского мира". Об этом идет речь в тексте опубликован на сайте парламента. Авторами законопроекта указаны народные депутаты от фракции "Слуга народа" Олег Дунда и Александр Аликсийчук. "Одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности является русский экстремизм, теоретически обоснованный в идеологической концепции
РУССКИЙ, МИР, ПРОПАГАНДА, ИДЕОЛОГИЯ, СОБИРАНИЕ, СЛУГА, Дунда, Аликсийчук, Путин, Кулеба, Украина, Россия, Крым
2021.03.19 (23)

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